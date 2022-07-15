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比亞迪料中期純利最多升兩倍　大行升目標價逆市曾飆逾半成

15/07/2022

　　比亞迪(01211)(深:002594)早兩三日受股神巴菲特減持消息影響曾跌至近260港元，怎料今日(15日)受發盈喜消息刺激曾逆市飆逾半成，曾突破300港元大關，收市仍升約4%，為表現最佳藍籌。比亞迪指受益新能源車銷量增長強勁屢創新高，料上半年多賺最多2.07倍，多間大行隨即唱好指其盈利勝預期，紛上調目標價。

 

(比亞迪網頁截圖)

 

比亞迪：新能源車銷量增長強勁屢創新高　市佔率遙遙領先

 

　　比亞迪預計，今年上半年純利28億元(人民幣．下同)至36億元，按年升1.39倍至2.07倍，每股基本收益0.96元至1.24元。預計上半年扣除非經常性損益後淨利潤介乎25億至33億元，按年升5.78倍至7.95倍。

 

　　集團指，儘管面對宏觀經濟下行、疫情散發、芯片短缺以及原材料價格持續上漲等諸多不利因素影響，新能源汽車行業表現一枝獨秀，純利上升主要由於新能源車銷量增長勢頭強勁，屢創歷史新高，市場佔有率遙遙領先，按年增長迅速，推動盈利大幅改善，並一定程度上對沖了上游原材料價格帶來的盈利壓力。手機部件及組裝業務方面，消費電子行業需求疲弱，但集團得益於成本控制能力提升及產品結構調整，盈利能力有所恢復。有內媒引述比亞迪相關工作人員指，比亞迪產品有一定提價以應對上游原材料成本上漲，目前原材料成本價格趨穩定，待未來價格回落，比亞迪將會有更多盈利釋放。

 

美銀：純利勝預期目標價升至431元　瑞信：受惠訂單積壓目標升至380元

 

　　美銀證券發表報告指，比亞迪今年上半年純利優於該行預期。截至6月底，比亞迪接獲約70萬張訂單，並計劃上調月產，由16萬至18萬部上調至逾25萬部，目標今年交付150萬至200萬部汽車。基於強勁需求及產能擴張加速，以及考慮到今年上半年盈利表現及銷量，將比亞迪今年、明年及2024年銷量預測分別上調14%、15%及16%，同時將每股盈測分別上調52%、39%及31%，並將目標價由375港元上調至431港元，重申「買入」評級。


　　瑞信則指，按比亞迪所發盈喜，次季純利創紀錄達20億至28億元，較第一季增長1.46倍至2.45倍。次季業績強勁主要受益於汽車銷量按季增長22%、按年增1.47倍至35.5萬部，為季度紀錄新高；集團3月時分別上調混能和純電車價格3000元和6000元，並改善產品線組合，較高價、高利潤的「漢」車型銷售比例獲提升。預料受惠50萬輛的訂單積壓，股價在未來數月將持續受每月汽車銷售數據所刺激。考慮到利潤表現和訂單積壓優於預期，將2022至24年的盈利預測上調71.2%至76.4%，目標價由368港元上調3.3%至380港元，維持「跑贏大市」評級。

 

交銀國際：銷量增長新車型推出將刺激股價　高盛：盈利能力將續擴張

 

　　另交銀國際指，比亞迪今年上半年盈利及第二季淨利潤遠優於該行預期。集團有豐富的在手訂單，將確保其下半年的銷量增長。另隨著下半年海獅、海鷗、驅逐艦、巡洋艦等計劃車型以及騰勢新車型的推出，車型布局將進一步完善。預期DM-i和車型升級周期將帶動今年的新能源汽車銷量強勁。基於新能源汽車及電池銷售前景向好，相信下半年的銷量增長和新車型的推出將刺激股價，維持「買入」評級及目標價382港元。

 

　　高盛則表示，比亞迪所發盈喜，意味第二季純利按年增長1.13倍至1.98倍，至19.92億至27.92億元，中位數高於市場和該行預期。第二季在疫情防控和芯片供應短缺下，比亞迪交付了35.3萬部新能源車，佔據中國季內新能源車市場銷售的30%，每月產量在4至6月連續上升，預料到12月單月產量將超過20萬部，比亞迪將成為全球最大的新能源車生產商。比亞迪將其產品線由均價低的產品轉移至均價高產品，有關轉變令集團在電池成本上漲下保持利潤，相信下半年集團盈利能力將繼續擴張，維持「買入」評級，並列入「確信買入」名單，目標價維持405港元。

 

　　花旗亦維持比亞迪「買入」評級，目標價640港元；中銀國際則將目標價由325港元升至365港元，維持「買入」評級；大和維持目標價350港元及「買入」評級，大摩維持目標價300港元及「持平」評級，麥格理維持目標價276港元及「跑贏大市」評級。

 

林家亨：大廠剛落成料產銷再登頂　金九銀十可重返320元


　　國農證券董事總經理林家亨則指，今年上半年比亞迪經歷鋰原材料價格暴升，政府對新能源車補貼退坡30%，深圳市部分地方封城影響廠房生產，全球汽車芯片缺貨嚴重，子公司比亞迪電子(00285)貢獻縮減，次季上海封城供應鏈受阻等，在多災多難的環境底下，現時竟可預告上半年的淨利潤大升最多兩倍。那麼今年中比亞迪剛有常州及合肥大廠落成，產能下半年大幅上升已是不爭事實，產銷再度登頂變得絕對合理。由於比亞迪越過成本線，進入啖啖肉的車款愈來愈多，所以預期今年盈利比去年有200%或以上增長並非幻想，料未來金九銀十股價可重返320港元，而之前有人不斷批評比亞迪毛利率嚴重偏低的說法可能要修改。

溫鋼城：可先減倉待股神出貨　不失守260元問題不大

 

　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目則指，比亞迪盈喜短線會刺激股價上升，但對股神沽貨擔憂始終揮之不去，股神於8元買貨利潤極高，相信如不打算賣不會將貨調回港，就只看怎樣賣出。料未來一個月那些貨就會出街，或有強手接貨，如有揸長倉資金如淡馬錫接貨會較安心，對股價走勢有利；如喜揸中短線如索羅斯等炒家接貨就較不利，最不利則是由散戶接貨。記得股神當年見中石油(00857)升至近15、16港元就沽出，時至今日中石油已跌至3港元多，恐防比亞迪也有類似情況，尤其以往汽車股市盈率只有8至13倍，現時比亞迪市盈率高達218倍，預測市盈率也有約66倍。不過，內地電動車愈做愈出色，比亞迪預料未來在日本電動車市場也可佔兩成份額，如已持貨可先減一減倉等股神出了貨再買，而大裂口位處294至299港元，300港元或有阻力令股價回落，惟250天線260港元有支持，不失守問題就不大。

 

　　比亞迪今日升3.96%收報294.2港元，最多升6.71%高見302港元，連升兩日，累積升幅9.69%，成交62.99億港元。其他車股個別發展，蔚來(09866)跌0.97%報163.9港元，小鵬(09868)跌2.03%報115.7港元，長汽(02333)跌2.58%報13.82港元，理想(02015)升0.13%報151港元，廣汽(02238)升1.45%報7.7港元，吉利(00175)升0.48%報16.68港元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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