《嚟緊炒D乜》內地恢復遊戲版號審批 金山軟件雙線發展宜部署

國家新聞出版署本周二(12日)公布今年第三批國產遊戲版號，今次共批出67款遊戲版號，包括多間在港上市公司，而騰訊(00700)及網易(09999)兩間國內遊戲巨擘繼續榜上無名。



騰訊、網易繼續無份亦不算意外；中央政策不支持個別企業一方獨大，推行反壟斷法，早前市監局對28宗涉及反壟斷法案件判罰，涉及12宗騰訊案件、5宗阿里巴巴(09988)案件，其中騰訊收購好樂買案件被罰50萬人幣。由此可見中央有意扶持大型科企以外中小型企業，故今年內獲批版號的遊戲公司都是中小型公司居多。



今年兩次獲批遊戲版號 遊戲收入佔比逐步擴大



老牌軟件股金山軟件(03888)今年三次遊戲版號發放中兩次皆榜上有名，4月旗下《劍網3緣起》獲批，7月旗下《雙相》獲批。金山軟件創立初期已實行雙線發展，辦公軟件服務以及網絡遊戲為公司業務「兩頭馬車」。公司2021年第四季總收入為18.22億人幣，辦公軟件服務收入為9.03億人幣，網絡遊戲收入則為9.18億人幣，兩者各佔總收入一半。內地2021年7月之後暫停批出遊戲版號，金山2021年第四季遊戲收入仍錄得按年增長8%及按季增長30%，反映其多年來深耕遊戲業務的實力。

(金山軟件網頁截圖)



至今年首季，金山遊戲業務收入擴大至9.82億人幣，按年增24%，按季增7%，佔一季總收入53%。目前金山分別於第二季及第三季皆獲得遊戲版號發放，料將為公司進一步提供收入增長。此外，今次為當局連續第二個月批出遊戲版號，市場預期當局將會恢復每月批出版號，中小型遊戲股自然亦看高一線。



軟件服務成收入安全網 可於26.8至27.4元買入



而金山業務雙線發展亦是一大吸引之處；雖然遊戲業務收入逐步擴大，但軟件服務收入仍是其重要的收入來源，金山詞霸與金山毒霸等都是耳熟能詳的電腦軟件，故比起主力發展網絡及遊戲業務公司，假如科網監管再次收緊，軟件業務都能為金山提供收入支柱。現時金山股價於50天線徘徊，自5月中突破50天線以來股價都未有連續跌穿，建議於26.8元至50天線27.4元水平部署，初步上望31至32元，接連跌穿24元宜止蝕。

金山軟件今日(15日)跌2.84%收報27.4元。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：王嘉恒

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