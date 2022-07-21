金沙次季虧損擴大 縱獲大行力撐兼賭場重開股價仍下挫

金沙中國(01928)控股股東Las Vegas Sands Corp.公布今年次季業績，當中披露金沙中國淨虧損擴大至4.22億美元，經調整物業EBITDA盈轉虧1.1億美元，金沙今日(21日)曾跌近半成，銀娛(00027)也受累同下挫，但濠賭股受疫情影響業績差應不太令人意外，有大行甚至認為其業績勝預期予「買入」評級，加上澳門政府宣布本周六(23日)起賭場可有限度開放，其他濠賭股普遍逆市造好，金沙跌幅稍為收窄，惟半日仍跌1.7%。

(金沙中國網頁截圖)

金沙次季虧損增至4.2億美元 經調整物業EBITDA轉虧



金沙中國第二季根據美國公認會計原則計算淨收益總額按年跌56.7%至3.68億美元，淨虧損由上年同期1.66億美元增至4.22億美元，經調整物業EBITDA虧損為1.1億美元，而上年同期經調整物業EBITDA則錄盈利1.32億美元。



Las Vegas Sands主席兼行政總裁Robert Glen Goldstein指，儘管目前澳門經營環境仍困難重重，但在限制放寬期間，就博彩及零售角度而言，澳門客戶需求及消費在高端及中場水平上表現穩健，而隨著市場最終得以復甦，集團在澳門四季酒店及澳門倫敦人的22億元投資計劃將令高端及中場客戶分部均享有顯而易見的增長機遇。另對6月通過的經修訂博彩法的清晰說明滿懷感謝，集團期待於進行判給重新競投程序時參與其中。

瑞銀：經調整物業EBITDA虧損勝預期 予買入評級目標價24.1元

瑞銀發表報告指，金沙中國第二季經調整物業EBITDA虧損1.1億美元，好過市場預期及該行預期，經調整贏率後的EBITDA虧損1.23億美元，較首季的1800萬美元有所擴大，主要受累季內中國部分城市封城及6月中澳門出現新一波疫情。而金沙的資產負債表顯示，公司截至6月的總現金約18億美元，總債務約95億美元，淨債務由首季的75億美元增至78億美元，反映現金消耗持續，惟基於總流動性，估計金沙可以在零收入的環境下維持現金消耗約兩年，予「買入」評級，目標價24.1元。



摩根士丹利則指，金沙第二季經調整物業EBITDA虧損大致符合市場及該行預期。預期金沙第二季中場業務市場份額按季升至25%，與去年同期一致；次季日均營運開支為420萬美元，按季持平，由於賭場關閉兩周節省了員工成本，料第三季將按季跌8%至370萬美元。另不包括零售的息稅前利潤(EBIT)為8100萬美元，按季跌8%，經調整稅、息、折舊及攤銷前虧損(LBITDA)約為2億美元，符合預期。而估計金沙在零收入情況下，每日現金消耗約570萬美元，其18億美元現金儲備相信可支持10個月的現金消耗，維持「增持」評級及目標價22元。





澳門次季博彩收入跌67%至85億元 大和維持長線首選銀娛

其實，濠賭股第二季業績不濟應是意料中事，據澳門博彩監察協調局網站近日公布數據，澳門第二季度幸運博彩總收入按年跌67%至85億元(澳門元．下同)，當中中場博彩收入按年跌61%至65.1億元，貴賓百家樂博彩收入按年跌77%至19.9億元，按季跌59%，為2020年第二季度以來的最低水平；貴賓百家樂博彩在幸運博彩總收入中佔比23%。

大和亦發表報告指，澳門博彩股即將開始公布業績，第二季度澳門賭收為85億元，日均賭收為9400萬元，為2019年水平的12%。根據以往數據，不認為會有任何的營運商錄得正數的經調整物業EBITDA，即使有任何正面驚喜都未必會影響股價表現。料行業的經調整物業EBITDA為負4.71億美元，預期新濠博亞及銀河娛樂(00027)跌幅較少，維持對濠賭行業建設性及正面看法，銀娛繼續為行業長線首選股。

本周六起賭場可有限度開放 達清零目標後盡快通關

另方面，澳門自7月11日起停市，澳門賭場暫停營業。澳門政府昨日(20日)公布，本周六零時至30日零時，除維持社會必要運作及居民生活所需的公司或場所繼續正常運營外，其他從事工商業活動的公司或場所在遵守衞生當局的防疫指引要求的前提下可有限度運營。澳門衛生局局長羅奕龍表示，期內娛樂場有限度開放，需符合嚴格防疫措施，包括恢復營運前必須徹底清潔消毒環境和物件，同一時間不可有超過50%人員上班等。

疫情方面，澳門昨新增12宗陽性個案，自6月18日起累計共1795例。另政府預告會在下周日(24日)至下周五(29日)繼續開展7類重點工作人群每日一檢，其他工作人群兩日一檢，並於7月30至31日再次開展全民核酸檢測，又表示會在達到清零目標後盡快與內地通關。





大和料市場對賭場重開態度正面 惟籲短期保持謹慎

大和發表報告指，預期市場對賭場重開持正面態度，顯示澳門政府可以對新增新冠個案變得更加寬容，澳門現在需要改變其防疫政策，因為從長遠來看清零並非現實目標。不過，在與社區相關個案尚未達到零的情況下讓賭場重開，或使其面臨更長的整合階段，澳門與珠海邊境需要更長時間才能恢復正常，建議投資者短期內保持謹慎。

金沙半日跌1.71%收報17.2元，最多跌4.91%至16.64元，成交1.27億元；銀娛跌2.29%報44.75元，成交1.46億元。美高梅(02282)則跌0.24%報4.2元，惟永利澳門(01128)升1.62%報5.01元，新濠(00200)升1.31%報5.43元，澳博(00880)升0.93%報3.26元。

(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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