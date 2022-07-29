  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【匯控預測】分析料匯控中期稅前利潤跌逾兩成　或不會進一步回購

29/07/2022

　　匯控(00005)將於下周一（1日）公布中期業績。市場預期匯控今年上半年列帳基準除稅前利潤介乎79.4億至81.7億（美元．下同），較去年同期108.39億元，按年下跌24.6%至26.8%。單計第二季，預計列帳基準稅前利潤錄約38億至39億元，較去年同期50.39億元，按年跌22.6%至24.6%。

 

（資料圖片）


　　據《彭博》綜合券商預測，單計第二季，集團經調整稅前利潤介乎32.52億至44.93億元，較去年同期55.6億元，按年跌19.2%至41.5%，中位數為約35.65億元，按年跌35.9%。以此計算，料上半年經調整稅前利潤約91.25億元，較去年同期119.5億元，按年跌23.6%。

　
次季預期信貸損失撥備拖累盈利表現 料派中期息7至8美仙

　
　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑接受《經濟通通訊社》訪問時表示，預期匯控中期業績表現將會「幾差」，預期在加息環境下，該行的利息收入將會錄得按年及按季增長，但在其他收入方面，如佣金收入，則擔憂或出現明顯倒退，因市況波動，來自俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場業務或未能「賺咁多」，而今年第二季不少本港銀行分行亦要關閉，故料理財產品銷售方面將錄大顯倒退，將拖累匯控其他收入的表現，料其收入變化不大或錄輕微升幅。


　　他指出，市場預期匯控第二季預期信貸損失（ECL）將錄7至8億美元的撥備，故即使其收入持平增長，料上述撥備將會影響其列帳基準稅前利潤的表現，預期匯控的營運成本也會上升，料第二季匯控列帳基準稅前利潤錄約38億至39億美元，按年將錄逾兩成跌幅，預期中期派息7仙至8美仙，認為匯控難以大增派息，「但派得少過舊年又好難解釋」，而市場亦關注其普通股權一級資本率（CET1）的情況，認為匯控未必能作出進一步的回購。

　
分拆亞洲業務將減少匯控自身資產規模及盈利

　
　　對於中國平安(02318)要求匯控考慮以分拆亞洲業務獨立上市等方式改善回報，他表示，儘管匯控把業務焦放在亞洲，但認為匯控不可能作上述分拆，除了匯控管理層早前已表示不會作上述分拆外，指匯控的賣點為全球化，分拆將使匯控失去全球布局的優勢，而且匯控規模龐大，分拆將需要不少時間及成本，亦認為分拆亞洲業務將減少匯控自身的資產規模及盈利，或使其信貸評級受到影響，有可能使旗下的債券也受到影響，形容為「牽一髮而動全身」。


　　他續指，平保的舉動很正常，因亞洲業務的股本回報率（ROE）較高，分拆這部分業務上市將會帶動估值上升，亦認為匯控短時間內不會再提遷冊，預期短期內匯控股價將會跟隨大市走勢，「無乜方向」，因為其業績乏善可陳及預期缺乏回購動作等，對股價不會有太過利好或正面消息。

　
匯控或未能進一步回購股份

　
　　多家券商均預測匯控上半年列賬基準除稅前利潤跌約25%，其中，高盛估計匯控半年列帳基準除稅前利潤按年跌25%至80.9億元，列帳基準收入為251.5億元，按年跌2%。次季淨利息收入料升10%，而季內淨息差將按季擴闊9點子，較首季的按季擴闊7點子加快。


　　另外，摩根士丹利表示，基於匯率的影響，預計匯控第二季普通股權一級資本率（CET1）將低於14%，料為13.7%，亦不預期再公布進一步回購股份。該行估計匯控上半年匯控列帳基準除稅前溢利81.74億元，按年跌24.6%，而第二季淨利息收入料升逾9%至72億元。

 

撰文：經濟通記者吳仲賢

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

93.100

異動股

03690

美團－Ｗ

176.300

異動股

01024

快手－Ｗ

79.000

更多滬深港通

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 32,634.84
    +105.21 (+0.323%)
  • 標準普爾500指數
    升 4,103.80
    +31.37 (+0.770%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 12,281.28
    +118.69 (+0.976%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌357.641
變動率︰-2.608%
較港股︰-0.38%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌46.157
變動率︰-3.607%
較港股︰-0.09%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌303.006
變動率︰-5.066%
較港股︰-1.24%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌20.755
變動率︰-7.423%
較港股︰-4.13%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌24.170
變動率︰-4.880%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌4.915
變動率︰-7.786%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.851
變動率︰-7.864%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌91.880
變動率︰-8.623%
精選美股 More
AMZN 亞馬遜
按盤價(USD)︰升135.580
變動率︰+10.877%
CVX 雪佛龍
按盤價(USD)︰升162.615
變動率︰+8.129%
PG 寶潔
按盤價(USD)︰跌138.475
變動率︰-6.474%
INTC 英特爾
按盤價(USD)︰跌35.520
變動率︰-10.552%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/07/2022 11:36 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：29/07/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/07/2022 11:36 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 93.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.300
  • 01024 快手－Ｗ
  • 79.000
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 233.800
  • 02343 太平洋航運
  • 3.740
股份推介
  • 02233 西部水泥
  • 0.920
  • 目標︰$1.07
  • 00836 華潤電力
  • 14.760
  • 目標︰$17.60
  • 01729 匯聚科技
  • 1.740
  • 目標︰$1.82
  • 02666 環球醫療
  • 4.940
  • 目標︰$5.43
  • 00732 信利國際
  • 1.760
  • 目標︰$2.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 93.100
  • 00700 騰訊控股
  • 306.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.300
  • 00939 建設銀行
  • 5.010
  • 02333 長城汽車
  • 12.380
報章貼士
  • 00101 恒隆地產
  • 14.280
  • 目標︰$18.50
  • 01093 石藥集團
  • 8.590
  • 目標︰$10.00
  • 01177 中國生物製藥
  • 4.540
  • 目標︰$5.40
熱炒概念股
即時重點新聞

29/07/2022 16:59  《盤後部署》預計8月大市仍維持上落格局，科技股或繼續回調

29/07/2022 17:00  【月結－息魔夾擊】聯儲局再度大幅加息，恒指兩萬關忐忐忑忑

29/07/2022 16:37  《本港經濟》外匯基金上半年投資虧損1442億元，歷來最大虧損

29/07/2022 17:34  金管局承接96.56億港元沽盤，銀行體系結餘將跌穿1600億

29/07/2022 12:20  渣打中期法定除稅前溢利升8.3%至27.7億美元，派息4美仙

29/07/2022 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒９億人幣，買騰訊沽美團

29/07/2022 08:42  【大行炒Ｄ乜】眾大行點評百威亞太，麥格理升目標價至３２元

29/07/2022 17:32  《嚟緊炒Ｄ乜》首鋼資源中期純利大增，低位吸納賺價兼收息

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》習拜通話未提減關稅　上半年FDI增兩成　A場疲弱
人氣文章

新聞>財經熱話

《嚟緊炒D乜》首鋼資源中期純利大增　低位吸納賺價兼收息
人氣文章

新聞>財經熱話

【月結－斷供風波】3千億基金為本救樓市 高息內銀股低位可部署
品味生活
生活
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

疫下多海外網購！點用英文查詢有無現貨／寄唔寄香港／可否退貨換貨？實用網購單字、例句即學即用！
人氣文章

鬆一鬆．通通

【失傳的獨門絕技】阿姨「霜淇淋擠太爛」反爆紅！ 離職後員工苦練：還真做不到那麼醜…　
人氣文章

玩樂 What’s On

行山前必睇！化學博士K Kwong分享7個中暑熱點！自製「K仔水」補充能量？睇埋漁護署17個行山黑點
DIVA CHANNEL
人氣文章

ArtInvest．Bosco Hong、Helena Hau

ArtInvest：OpenSea裁員、Bitcoin和以太幣下跌，NFT會爆破嗎？使用區塊鏈、IPFS儲存NFT的成本、安全性多高？我們該怎樣看NFT前景？
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

辦公室易萌情，還要做戲？催促公開關係，不是為名正言順，而是方便開始另一段地下戀情？
人氣文章

Fashion

的骰可愛兼耐看！5款Celine 2022秋季全新小方盒手袋推介！Triomphe Box、復古風Cuir Triomphe Lock成必搶款！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
冷茶比熱茶更健康？營養師：冷泡茶放室溫容易滋生細菌！沖綠茶、紅茶、烏龍茶水溫幾度先啱？
人氣文章
常飲汽水、酸性飲品易崩牙蛀牙！哪些人最易有牙齒侵蝕？6個防止琺瑯質流失貼士分享
人氣文章
無病徵、易全家感染！本港7.8%人帶乙型肝炎菌，嚴重可致肝癌！3類高危人士宜做篩查
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/07/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/07/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/07/2022 23:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/07/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章中國故事29/07/2022
《神州經脈》習拜通話未提減關稅　上半年FDI增兩成　A場疲弱
人氣文章財經熱話29/07/2022
《嚟緊炒D乜》首鋼資源中期純利大增　低位吸納賺價兼收息
人氣文章財經熱話29/07/2022
【月結－斷供風波】3千億基金為本救樓市 高息內銀股低位可部署
人氣文章財經熱話29/07/2022
【月結－息魔夾擊】聯儲局再度大幅加息 恒指兩萬關忐忐忑忑
人氣文章財經熱話29/07/2022
太航績優兼派息大增股價飆近一成　仲有哪些航運股值博？
人氣文章財經熱話29/07/2022
【匯控預測】分析料匯控中期稅前利潤跌逾兩成　或不會進一步回購
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金