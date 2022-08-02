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信義系中期盈利倒退毛利率大跌　大行紛降目標價股價急挫

02/08/2022

　　信義系公布中期業績，信義玻璃(00868)及信義光能(00968)純利皆大跌38%，毛利率亦大降，惟兩間公司早於6月27日已發盈警，預期比去年分別少賺最多50%及43%，業績符合盈警預期，其中信義光能更宣布擬於A股上市，不過兩股績後均遭大行下調目標價，今日(2日)股價始終難逃急挫，其中信義玻璃更跌逾半成創年內新低。

 

(信義玻璃網頁截圖)

 

受累需求疲弱原材料成本大增　玻璃中期純利跌38%毛利率降15%

 

　　信義玻璃中期純利約33.05億元，同比跌38.5%，每股中期股息派40仙，按年少39%。收益約136.5億元，升0.5%，毛利52.42億元，減少27.2%。毛利率下降14.6個百分點至38.4%，因內地市場需求疲弱，供應短缺，導致浮法玻璃售價下降及原材料及能源成本大幅增加，浮法玻璃毛利率下降，但汽車玻璃業務毛利率輕微上升。而行政開支則升至13億元，銷售及推廣成本升至9.5億元。

 

花旗：業績暗淡目標價降至19元　瑞信：浮法玻璃價跌毛利大倒退


　　花旗發表研究報告指，信義玻璃今年上半年業績暗淡，將2022、2023、2024年淨利潤預測分別下調2.9%、上調2.5%、上調3.5%，而汽車玻璃是唯一表現正面的板塊，惟整體毛利率受通脹影響收窄，將目標價由23.7元下調至19元，維持「買入」評級。

　　瑞信則指，信義玻璃今年上半年純利按年下跌38.5%，符合早前公布盈警預期，利潤下跌主要由於浮法玻璃價格下跌，令該業務毛利按年倒退41%，調低集團今年至2024年盈利預測8.2%至9.5%，反映浮法玻璃價格走低，目標價由30元降至27.1元，評級維持「跑贏大市」。另大摩維持信義玻璃「中性」評級，目標價維持17.1元。

 

售價降原材料成本升抵銷銷量增　光能中期少賺38%毛利率跌21%


　　信義光能中期純利19.05億元，按年跌38.01%，派中期息10仙，按年少約41%。收益96.98億元，升20.09%；毛利33.03億元，跌26.1%；毛利率下跌21.3個百分點至34.1%。信義光能指，受市場需求增長帶動，上半年太陽能玻璃銷量按年大幅增加44.6%，然而平均售價下降、原材料及能源成本上升抵銷了銷量增加，導致公司毛利下跌。

 

　　對於原材料價格上升，信義光能行政總裁李友情指主要是受到國際環境影響，如俄烏戰爭令天然氣價格大幅上升，及純鹼價格持續上升帶來成本壓力，惟集團已在第二季加價約10%，有效將部分成本轉移至客戶，因此第二季的產品價格較上半年平均為佳，下半年數字或會優於上半年，惟成本走勢受國際環境影響，較難預測。而太陽能玻璃價格受到供求關係及成本影響，下半年如成本變化不大，其價格變化亦不會太大。

 

　　李友情又指，由於下半年新增太陽能發電場專案的實施進度仍可能受到太陽能元件價格、土地供應及其他政策要求等因素影響，因此今年新增太陽能發電場專案容量可能低於原定720兆瓦目標。他又預期今年資本開支將由上個財年的49.38億元大幅增加至70億元。展望未來，計劃新增8條日熔量各1000噸新太陽能玻璃生產線，其中3條已於第二季投產，餘下5條新生產線料下半年投產，視乎市場狀況及能源價格等因素。

 

回A有助促進估值及長遠發展　惟最快明年下半年才成事

 

　　另集團公布擬發行A股於深交所創業板上市，李友情指，目前市道氣氛不會影響A股發行，因為預備時間長，料最快要到明年下半年才能順利發行，而集團七成多為內地客戶，在A股上市有助增加認受性及影響力，內地對新能源股的估值也較理想。在市場需求增長、集團有擴產計劃及發展多晶硅新合資下，相信在A股上市對促進集團估值及長遠發展有正面幫助。

 

瑞銀：料下半年毛利仍受壓　花旗：毛利率降成本增目標價降至16元

 
　　瑞銀發表報告指，信義光能上半年純利按年跌38%，與早前發盈警的預期一致，而管理層預期發行A股可為太陽能玻璃、太陽能發電場及多晶硅的未來發展提供資金，惟未能確定發行時間及規模。瑞銀將信義光能2022至24年每股盈利預測分別下調11%、3%及3%，以反映更低的毛利率及上升中的成本壓力。另預期在行業產能過剩的情況下，公司下半年毛利仍將受壓，但長期而言則有望改善，因料2023年多晶硅價格回落，而太陽能需求回升。目標價由21.6元降至20元，維持「買入」評級。


　　花旗則指，受銷售價格下降及單位生產成本上升影響，信義光能今年上半年純利符合預期，因集團早前已發盈警，預期上半年純利按年倒退33%至43%。將信義光能今年至2024年各年盈利預測分別下調9.1%、14.9%及12.9%，反映太陽能玻璃銷售的毛利率下降，及天然氣和純鹼價格上升令單位成本增加，目標價由17元降至16元，評級維持「買入」。

 

　　瑞信亦指，信義光能純利符合早前盈警預期，盈利倒退主要由於太陽能玻璃毛利率由去年同期51%的高基數，回復正常至今年上半年的27%，而集團公布計劃於A股上市，相信可為股本融資及業務擴展提供更大彈性，評級維持「跑贏大市」，惟目標價由18元降至16.5元，並調低今年至2024年每股盈利預測3%至19%，反映成本假設提高。另高盛將目標價由23元降至21.5元，維持「買入」評級；大摩維持「增持」評級，目標價維持15.1元；大和維持「持有」評級，目標價維持13.5元。

 

黃瑋傑：光能靠需求撐起銷量　玻璃受累樓市差不宜沾手

 

　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，信義光能還有一個利好因素未消失，就是需求大，光伏裝機容量增長快，故上半年太陽能玻璃銷量按年大增44.6%，惜銷量雖增但平均售價下跌。不過，股價表現未算太差，近期惟因早已發盈警，業績差已屬預料中；加上回A消息或已反映。至於信義玻璃處境就更難，因它做浮法玻璃主要是建築玻璃，現時樓市那麼差，需求一定弱，相比信義光能還有需求撐起銷量，股價走勢自然更差，今日已跌穿4月低位創年內新低，不宜沾手。

 

　　信義系股份今日皆急挫，信義玻璃半日跌5.64%收報14.72元，成交1.92億元；信義光能跌4.54%報12.62元，成交1.19億元；信義能源(03868)則跌15.29%報3.27元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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