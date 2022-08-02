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遊戲版號再落空卻見北水續流入　騰訊創逾3年低可博反彈嗎？

02/08/2022

　　國家新聞出版署公布新一批遊戲版號名單，騰訊(00700)及網易(09999)等第四度榜上無名，騰訊繼昨日(1日)尾市失守300元關口後，今日(2日)一度再急跌3.9%，跌至2018年11月以來最低水平。其實騰訊近期股價積弱受多個負面因素影響，其中除來自南非大股東沽貨壓力遠未見終點外，集團亦將於8月中旬公布今年次季業績，令市場擔憂，不過昨日已有大批投資者排隊撈貨博反彈，尾市於300元價位排出4000個買盤，北水淨流入也逾18億元，今日北水再流入逾19億元，連同上周五(7月29日)連續3日為淨買入最多港股，難道可博短線反彈？

 

(下載自騰訊網頁媒體資料庫)

 

69款遊戲版號獲批重啟以來最多　惟名單未見騰訊網易B站

 

　　國家新聞出版署發布8月國產網絡遊戲審批信息，共69款遊戲獲批，單次批出遊戲數目再創版號重啟以來新高，審批時間為7月30日。今次獲批發的重點遊戲版號包括中手游(00302)的《我的御劍日記》、創夢天地(01119)的《傳說中的合合島》、中青寶(深：300052)的《波西亞時光》、中移動(00941)旗下咪咕互動的《動物：森林法則》，名單上仍未見騰訊、網易及嗶哩嗶哩(09626)等遊戲廠商。

 

　　內地4月起重啟審批遊戲版號，今年已累計批出241款遊戲版號，而且每次批出遊戲數目正慢慢增加。4月11日宣布首批共45款遊戲獲批，審批日期為4月8日；第二批遊戲版號則是在6月7日發布，涉60款遊戲，審批日期為6月5日；第三批則在7月12日發布，涉67款遊戲，審批日期為7月11日。

 

花旗：內地遊戲審批較預期快　料下一批本月中旬或月底獲批

 

　　雖然騰訊和網易本輪沒有新遊戲獲批，但隨著遊戲版號發放變得更頻繁，花旗認為新一批版號「展示出審批流程正常化方面的改善跡象」，對未來騰訊網易可能獲批仍持樂觀態度，而內地昨發放新一批國內遊戲版號，時間早於預期，估計本月中旬或月底可能還會有一批遊戲獲批。

 

次季收入或錄上市以來首次倒退　三大支柱業務皆堪憂

 

　　另方面，本月港股踏入業績期，騰訊也將於8月17日公布次季及中期業績，綜合券商分析指，受累疫情及監管等因素，騰訊業務三大支柱包括遊戲、廣告，以及金融和雲業務受壓，平均估計騰訊次季收入將按年跌1.7%，是騰訊自2004年上市以來首次倒退。


　　巴克萊早前發表報告指，由於騰訊自去年8月以來沒有任何新遊戲獲批，次季內地遊戲表現或錄按季下降，而全球重新開放對整個遊戲行業產生負面影響。另廣告商投放資金仍非常謹慎，估計廣告業務到第四季才恢復按年增長，但仍要取決中國經濟復甦及其防疫政策。而其微信支付GTV(總交易額)大部分通過線下情境進行，由於實體服務行業在封城期間受嚴重打擊，估計微信支付次季收入錄按年及按季下跌，重申「中性」評級，目標價44美元。交銀國際則預計騰訊今年次季總收入按年跌3%，其中遊戲及廣告分別跌4%及23%，而社交增值服務、金融科技及雲則各只升8%及4%，目標價由495元降至454元，維持「買入」評級。

 

恐大股東未來數年仍繼續沽貨　連日回購無阻跌勢


　　此外，騰訊南非大股東Naspers及旗下Prosus早前啟動新一輪回購，6月28日至7月22日間已累斥18.21億美元(約142億港元)回購股份，由於它們表明會有序沽出騰訊持股以套出資金支持回購，收窄自身市值與資產淨值(NAV)差距，考慮到目前Prosus股價與每股NAV折讓近37%，而據騰訊通告其每日出售股份數目不超過每日平均成交量3%至5%，估計未來數年它們仍繼續沽出騰訊。


　　為應對大貨壓境，騰訊6月28日起回購托價，連續12個交易日每日斥資3億元回購直至上月14日，惟效果欠奉，期間股價仍累跌15%。不過，隨著騰訊已進入中期業績靜默期，Naspers等主要股東也進入禁售期，預計騰訊在8月17日發布中期業績後，它們才會再有行動。

 

黃瑋傑：憂增長放慢大股東減持　恐跌至280元


　　今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑，他認為騰訊及網易遊戲審批無份，未必一定是因為當局不滿意其遊戲整改，因為亦要看公司申請版號時序，以及遊戲內容會否令審批時間拖長等。市場擔心騰訊增長持續放慢，亦擔心南非大股東減持，故股價於ATMJ中明顯最弱，現時跌至295元RSI已超賣，但仍疲不能興，已連續多日見陰燭，恐要跌至280元RSI極度超賣才見反彈。

 

林嘉麒：不宜溝貨　彈力有限或跌至260元

 

　　元宇證券基金投資總監林嘉麒於《hot talk 1點鐘》節目則指，騰訊股價走勢弱，料次季業績不會太好，最新一批遊戲版號又無份，故反彈力度有限，今次或會跌至280元以下甚至260元。

 

　　騰訊今日收市跌1.54%收報295元，連跌3日，累跌8.04%，成交124.63億元。網易亦跌3.41%收報139元，嗶哩嗶哩則跌6.54%報178.5元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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