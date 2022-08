匯控:分拆損害集團國際業務優勢 料再取消派息可能性低

匯控(00005)周二(2日)下午在九展舉行香港股東之非正式會議,匯控主席杜嘉祺(Mark Tucker)及行政總裁祈耀年(Noel Quinn)均親身出席會議。市場聚焦大股東平保(02318)提議分拆亞洲業務及派息等議題。祈耀年於會上明確表態不支持分折亞洲業務,指會損害集團在國際業務的優勢,而杜嘉祺則向股東派定心丸,強調再取消派息的可能性低。

匯控於2020年曾撤回派息決定,杜嘉祺出席香港股東非正式會議時表示,對受到上述決定所影響的股東及其家人作真誠致歉,知道該決定為股東帶來失望及痛苦,但強調當時取消派息的決定是由於世界各地的監管機構也擔心新冠肺炎為全球金融體系所帶來的壓力,故在這些極不尋常的情況下,相關的監管機構要求集團停止派息,預期相關的要求不會再次發生(Did not expect to see this requirement repeated),料再次發生取消派息的可能性低。



在會上多名股東表示希望集團能分拆亞洲業務,祈耀年回應指,分拆將會損害集團在國際業務方面的優勢,儘管亞洲區盈利表現佳,但有部分盈利來源是來自世界其他地區的客戶,又指分拆過程需時3-5年,會耗費大量成本,或影響集團未來3-5年的派息,認為應繼續執行現時集團的策略,預期相關策略在未來將會提供非常好的回報。



祈耀年續指,若把其香港業務與整個集團分開(Separate),將會使香港業務的收入下降,可能對其盈利能力產生非常負面的影響,進而對集團亞洲業務的市場估值及香港的潛在股息產生負面影響,強調來自世界各地的業務對集團香港業務的資產負債表也會產生明顯的影響。



「分拆匯控關注組」發言人葉子晴在匯控香港股東非正式會議前向管理層發公開信指,該關注組的訴求非常簡單,就是要求董事局透過股東大會,將匯控一分為二,成立一家總部設在香港,專注亞洲業務的上市公司,從而釋放2000億港元的潛在價值,有利集團的市值和派息策略,長遠亦能讓集團避免國際地緣政治風險。



他提及,近年匯控業績飽受歐美業務拖累,在2015至2020年間,匯控亞洲業務基本貢獻超過100%的稅前利潤,至2021年後,亞洲業務仍貢獻近七成利潤,但這些成績,都被用作補貼歐美市場,損害股東利益之餘,亦阻礙了集團的長遠發展。



據現場所見,有小股東在九展場外租用貨車展示「分拆匯控,刻不容緩」的大字報。前年匯豐停派息,該貨車由有份發起「匯豐小股東權益大聯盟」的中小型業主會創辦人「Ken Sir」呂宇健租用,又揚言明日起該貨車將駛入中環。



另外,逾百名股東組成「一群香港匯豐小股東的訴求說明會」,向匯豐董事會表達近年來業績停滯、減低派息及其低迷的股價的不滿情緒,並向匯豐遞交請願信,提出三點訴求,包括回復派息水平、管理層降薪及改組、遷冊回港。



發言人Jay Chung自稱無政治背景,其整個家族合共持有逾50萬元匯控股票。他表示,匯控擬於2023年考慮派息,惟派息是太遲,而且較過往少。他提到有股東靠股息維持生活,認為「股價跌冇得講,但股息唔應該咁樣處理」,希望集團正視小股東權益。他又認為匯控應分拆香港及亞洲業務,至於後續行動則有待討論。



現場所見,會場外一位股東陳先生指,不評論匯控派息的安排,惟希望股息比率可以更高,並支持分拆業務。另一股東馬女士表示,匯控派息一定是好事,她當年於股價逾140元時買入,不支持分拆業務,認為同時兼有亞洲及歐洲業務會令集團更有保障。

