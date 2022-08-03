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熊麗萍：台海危機或令中美關係惡化　恒指短期支持位19178

03/08/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　美國眾議長佩洛西昨晚（2日）抵達台灣，地緣政治憂慮升溫，港股不能獨善其身？阿里巴巴(09988)明日（4日）公布2022年6月底止季度業績，預測收入及經調整淨利潤均下滑，阿里進一步下跌空間有幾多？騰訊(00700)昨日率先跌穿3月低位，而北水淨買入最多個股正是騰訊，能抵銷沽壓嗎？

 

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