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比亞迪7月銷售佳大行齊祝福股價逼$300　還有哪些車股值博？

04/08/2022

　　踏入8月，內地多間車企陸續公布上月銷售數據，其中比亞迪(01211)新能源車銷量按年升2.2倍，按月升21%，表現始終最標青，獲大行上調目標價，今日(4日)股價最多升逾3%逼近300元大關。另有大行點評其他車股，當中吉利(00175)及廣汽(02338)同樣備受看好，究竟邊隻最值博呢？

 

(比亞迪網頁截圖)

 

比亞迪7月銷量按年升2.2倍按月升21%　麥格理升目標價至357元


　　比亞迪公布，7月新能源車銷量16.25萬輛，按年升2.2倍，按月則升21.2%，而今年首7個月銷量近80.4萬輛，按年升2.9倍。麥格理發表報告指，比亞迪上半年內地新能源車市場份額增長8個百分點至26%，在核心市場的穩健增長和全面的產品組合支持下，預計下半年市場份額將升至30%，並在明年達到32%。另將比亞迪2022至24財年的銷量預測提高30至66%，收入預測提高19至35%，純利預測提高20至44%，目標價由276元上調至357元，予「跑贏大市」評級。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

　　瑞銀則預期比亞迪2022及23年總銷量將分別達到160萬及220萬輛，主要受產能擴張、新車型貢獻和消費者對電動汽車需求上升的推動，將2022至24年收入預測提高19至36%，淨利潤預測提高27至53%，另比亞迪刀片電池的價格及成本具競爭力，維持「買入」評級，目標價由320元上調7.8%至345元。

 

高盛因應汽車召回微降比亞迪盈利預測　目標價405元不變

 

　　不過，隨著新能源車逐漸普及，其安全隱患也值得關注。國家市場監督管理總局發布最新16期召回信息，其中比亞迪7月擴大召回了52928輛唐DM電動汽車。

 

　　高盛指，比亞迪2021年4月至今累計生產約70197輛唐DM電動車，此次召回是由電池托盤的水分和滲水風險引發，比亞迪已決定檢查所有唐DM的電池托盤，並將更換及重新安裝有問題的零部件。因應事件影響，將比亞迪2022年盈利預測下調1%，假設比亞迪檢查中有一半車輛發現問題，更換總成本預料達約7900萬元人民幣，相當於2022年息稅前利潤預測約0.8%，風險可控，因此維持「買入」評級及目標價405元不變。

 

中央延續免徵新能源車購置稅　7月乘用車零售同比增17%環比降


　　另方面，國務院總理李克強7月29日主持召開國常會議，推動消費繼續成為經濟主拉動力，會議提到，除個別地區外，限購地區要增加汽車指標數量、放寬購車資格限制，打通二手車流通堵點，延續免徵新能源汽車購置稅政策。另上海發改委表示早前為促進汽車消費出台的一系列支持政策，實施近兩個月取得良好成效，其中6月實現銷售額181億元，比去年同期增長9.39%；7月上旬實現銷售額88億元，比去年同期增長13%。

 

　　乘聯會則公布，7月25至31日，乘用車市場零售61.3萬輛，同比增長14%，環比上周增長44%，較上月同期下降21%；乘用車批發87.8萬輛，同比增長53%，環比上周增長85%，較上月同期下降11%。初步統計，7月1至31日，乘用車市場零售176.8萬輛，同比去年增長17%，環比上月下降9%；全國乘用車廠商批發211.9萬輛，同比去年增長40%，環比上月下降3%。

 

麥格理：吉利新能源車銷量大增目標價升至18.7元　小鵬降至98元


　　麥格理指，吉利上半年汽車銷量按年跌3%，與去年下半年比較更跌13%，主要受4月及5月供應鏈受阻影響，但期內新能源車銷量按年大增近4倍，達到11萬輛，為同業中增長速度最快，預期銷量強勁勢頭將在下半年維持，目標價從17.1元上調至18.7元，評級「跑贏大市」。至於理想汽車(02015)，其新旗艦車型L9將於今年8月交付，預期公司下半年銷量達10.7萬輛，按年上升77%，表現優於同業，又料其新能源車市佔率將由2.4%提高至3.5%，目標價由126.3元上調至142.6元，維持「跑贏大市」評級。

 

　　另麥格理指，由於核心市場增長放慢、競爭劇烈及低線城市銷售未見改善，將小鵬汽車(09868)今年至2024年銷量預測分別下調11%、14%及18%，2024年預測由原來賺1.38億元人民幣，下調至錄虧損19.17億元人民幣，目標價由150元降至98元，評級由「跑贏大市」降至「中性」。

 

匯證：7月為淡季銷情料於年底回升　籲買比亞迪理想吉利廣汽

 

　　匯證認為，7月是傳統季度淡季，銷情一般較慢，預期銷情會於年底回升。電動車股中，比亞迪將自第三季起會有較強的盈利能力，而理想明年將進入產品周期加速期，因此給予兩者「買入」評級，目標價分別為443元及184元。傳統代工生產(OEM)方面，吉利下半年通過混能電動車型Emgrand L和其他電動車型提升，加快產品周期；廣汽盈利表現穩定，其傳統內燃機和電動車產品周期加快，同時本土產品組合改善，維持兩者「買入」評級，目標價分別為29元及9.4元。

 

林家亨：毋須憂慮巴菲特沽比亞迪　廣汽埃安銷售佳可留意


　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，比亞迪7月銷售環比升21%令人滿意，「蔚小理」環比都跌20至25%，而由3月起已連續5個月創紀錄新高。另外，巴菲特將比亞迪股份存入港交所中央結算系統(CCASS)已有3星期，但未聞有行動，料他即使要沽貨，亦會盡量於高位沽，亦不會隨便在市場沽。況且，大戶一樣知道金九銀十旺季臨近，比亞迪短中線都不用擔憂。

 

　　至於近日小鵬指2025年將進入自動駕駛時代，林家亨形容「非常吸引」，但對小鵬沒太大作用，因非其專利，亦不一定能賺錢。而相比自動駕駛，智能駕駛和賣車成績才是「主菜」。對於長汽(02333)最近與英之傑簽代理協議，進軍港澳市場，但其歐拉白貓黑貓品牌，卻因賣一輛蝕一輛已下架；而好貓巴黎貓只針對女性市場。事實上，歐拉性價比較遜。反而廣汽旗下埃安銷售理想，單月可賣出25000輛，比長城及蔚小理好，惟其有份合資的Jeep品牌已宣布退出中國市場，未來料廣汽需作一些撥備。

 

　　比亞迪今日收市升2.5%報295元，最多升3.68%高見298.4元，成交17.29億元。蔚來(09866)則升2.09%報161元，小鵬跌1.43%報89.95元，理想升1.51%報134.3元，吉利升3.64%報18.22元，廣汽升0.27%報7.51元，長汽跌1.95%報12.04元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此

 

 


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