  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

黃瑋傑：吉利上月新能源車銷量有亮點　守隱16元望破位

09/08/2022

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　吉利(00175)、長汽(02333)齊齊公布上月銷量數據，前者新能源車銷量按月升11%，跑贏廣汽(02238)、造車新勢力等，後者則要倒退13%，兩者高下立見？中聯通(00762)中期多賺近兩成，中期息增逾37%，派息政策成加分位？考慮到美國債息已從高位回落，收息股的吸引力上升？有何選股策略？印度據報限制內地平價手機於當地銷售，對小米(01810)的影響有多大？

 

 【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回滬深港通

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

176.000

異動股

02768

佳源國際控股

0.250

異動股

00175

吉利汽車

17.620

更多滬深港通

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.200
  • 02768 佳源國際控股
  • 0.250
  • 00175 吉利汽車
  • 17.580
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.640
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 230.000
股份推介
  • 00778 置富產業信託
  • 6.930
  • 目標︰$7.40
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.550
  • 目標︰$120.00
  • 02269 藥明生物
  • 74.000
  • 目標︰$86.00
  • 00522 ASMPT
  • 66.350
  • 目標︰$77.16
  • 01084 綠新親水膠體
  • 3.240
  • 目標︰$4.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.550
  • 00700 騰訊控股
  • 298.600
  • 00941 中國移動
  • 51.400
  • 00388 香港交易所
  • 350.200
  • 00001 長和
  • 52.300
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 51.400
  • 目標︰$55.00
  • 00762 中國聯通
  • 3.860
  • 目標︰$4.65
  • 09979 綠城管理控股
  • 6.180
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/08/2022 10:45  【截收意向】市建局土瓜灣榮光街/崇安街項目暫收9份意向書

09/08/2022 09:49  【銀色債券】金管局下午4時舉行發布會，介紹新一批銀債詳情

09/08/2022 09:37  【外圍經濟】大摩策略師建議減持股票，轉投大宗商品

09/08/2022 08:59  金管局紐約時段承接近30億港元沽盤

09/08/2022 08:55  【國際要聞】FBI突擊搜查特朗普海湖莊園，疑追查白宮文件

09/08/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８﹒７億人幣，買天齊沽吉利

09/08/2022 08:32  【大行炒Ｄ乜】大和降騰訊至４５０元；三行降丘鈦科技目標

專題透視
人氣文章

新聞>開市Good Morning

黃瑋傑：吉利上月新能源車銷量有亮點　守隱16元望破位
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】三行降丘鈦目標最熊麥格理　花旗大削理文造紙目標續籲賣出
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】加密貨幣再度攀升，「契媽」沽Coinbase股票
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

美就業爆棚 英央行升息
人氣文章

著數速遞

消費券優惠｜6大平台優惠大合集！BoC Pay平搶iPhone 13！Payme用戶Megabox消費滿$1,600即送$1,600！ 即睇用緊平台有咩著數！（不斷更新） 1
人氣文章

時事要聞

感染率達10.4% 專家指有機會逾萬確診 BA.4或5不排除成主流病毒
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

防水眼線筆另一用法： 點痣！看看韓星IU、Blackpink小野貓Jennie、楊丞琳如何點出性感嬌美造型！
人氣文章

港女講男．妮洛

分手後人品盡現！既然分開已成事實，你會選擇禮貌告別，還是撕破臉？
人氣文章

Art & Living

離婚不是失敗，而是再贏一次的機會？被人形容劇情狗血的《再婚上流》，卻道出了赤裸裸的現實
健康好人生 Health Channel
人氣文章
最新疫情｜新增3,087宗本地個案！慈幼學校校巴爆疫！20個月大確診女嬰曾出現嘶哮症入ICU，目前情況穩定 6
人氣文章
孩子常發脾氣敵視師長？可能患「對立性反抗症」！處理不當或現殘酷犯罪行為，甚至反社會人格障礙？
人氣文章
長者少外出、飲食太清淡肌肉流失易骨折！中醫、營養師增肌食譜餐單推介
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 11:13
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 11:13
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 11:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/08/2022 10:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章開市Good Morning09/08/2022
黃瑋傑：吉利上月新能源車銷量有亮點　守隱16元望破位
人氣文章大行報告09/08/2022
【大行炒D乜】三行降丘鈦目標最熊麥格理　花旗大削理文造紙目標續籲賣出
人氣文章財經熱話09/08/2022
【虛幣世界】加密貨幣再度攀升，「契媽」沽Coinbase股票
人氣文章中國故事08/08/2022
《神州經脈》7月出口優預期進口遜　三亞全市封控　滬綜指高收
人氣文章財經熱話08/08/2022
檢疫酒店隔離放寬國泰上揚　消費券發放　惟通關無期餐飲零售股炒唔起
人氣文章專訪08/08/2022
【專訪】陶冬：美國樓市成也聯儲　敗也聯儲（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金