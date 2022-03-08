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【生財有道】高息股快除淨　收息睇實日子你至醒!

08/03/2022

　　本港疫情急轉直下，俄羅斯強攻烏克蘭局勢亦膠著，兩大因素夾擊下港股氣氛甚差，散戶在市場搵食更艱難。與其環境未明朗前入市擔驚受怕，倒不如考慮一下高息股作為避風港。事實上，港股陸續有不少優質股進入除淨階段，除淨日入手就可安心稍後有息收，一旦局勢逆轉更可望會賺埋股價漲幅，隨時財息兼收！

 

(Shutterstock圖片)

 

 

1: 中電(00002)

 

　　中電(00002)公布，截至去年12月31日止年度純利84.91億元，按年跌25.88%，每股基本盈利3.36元；派第四期中期股息為每股1.21元，連同首三次已付中期股息，2021年總股息為每股3.1元，與2020年相同。

 

　　中電本周五(11日)除淨，要收息就要最遲周四前買入。第四期中期股息每手可派605元。全年計，息率約4.01厘(截至3月4日)。

 

 (Shutterstock圖片)

 

2. 匯控(00005)

 

　　匯控(00005)截至去年12月底止全年業績，列帳基準稅前盈利189.06億美元，按年升1.15倍，符合預期，派發第二次股息每股0.18美元，令2021年每股合共派息0.25美元。

 

　　匯控本周四(10日)除淨，要收息就要最遲周三收市前買入。第二次股息每手派72美元(562港元)。全年計，息率約3.79厘(截至3月4日)。



匯控:有信心今年派息較去年高

 

　　值得留意的是，匯控集團財務總監邵偉信(Ewen Stevenson)接受彭博電視訪問時表示，利率向上將有助集團的收入，有信心今年派息比率會較去年度高。

 

(資料圖片)

 

3. 新鴻基地產(00016)

 

　　新鴻基地產(00016)截至2021年12月31日止半年業績純利151.86億元，按年升11.84%；每股基本盈利5.24元，較去年同期增加11.73%；派發中期息1.25元，按年持平。

 

　　新地將於本周三(9日)除淨，要收息就要最遲周二收市前買入。中期股息每手可派625元。全年計，息率約5.48厘(截至3月4日)。

 


（資料圖片）

 

　　事實上，由於股票不似債券和定期存款，派息沒有約束，各股票包括大藍籌的派息率的可以按市場環境變動和股價及派息多少而不時調整。所以要買股票收息，最理想是選擇過往派息有穩定紀錄的股票。

 

撰文：經濟通記者羅駿豪 

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