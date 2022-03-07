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【名嘴發財高息股】林嘉麒推介香港電訊 (06823)

07/03/2022

　　近期國際地緣政治風險升溫，KK建議選擇以本地業務為主、派息穩定的商業信託作為收息之用。此信託周息率達6－7厘，派息比率更高達100%，具收息潛力！若以中長線部署，甚麼位置買入較上算？

 

 

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/03/2022 16:10
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/03/2022 16:10
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/03/2022 16:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/03/2022 15:55
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