【名嘴發財高息股】溫傑：越秀房託(00405)屬滄海遺珠！現價宜買入？（有片）

嘉賓：光大證券國際財富管理策略師 溫傑

溫傑推介越秀房託(00405)，派息固然有保證。不過，其去年完成供股後，至今股價仍然持續在低位徘徊，賺息蝕價風險大嗎？溫傑派定心丸，形容此REIT為滄海遺珠！中長線如何部署？

立即去片：https://youtu.be/RSSM7WYdHio

【名嘴發財高息股(精華版)】陳永陸、郭思治、林家亨、熊麗萍等十位名嘴推薦十大高息心水股！



─────────────

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

更多精彩節目:

王牌財經直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

午間財經直播節目《hot talk 1點鐘》► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel，並要為影片按 Like及開啟新片提示！ ► https://bit.ly/3lhKE89

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！

► 立即讚好