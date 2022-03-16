【名嘴發財高息股】潘鐵珊：中移動(00941)集四大優點於一身！上望70元？（有片）

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

選擇收息股最忌賺息蝕價，潘鐵珊推介中移動(00941)，並預計中線目標價為70元，究竟為何如此樂觀？中移動上日（15日）低見47.8元，惟未完全補回1月4日及5日之間的上升裂口，而現價仍處於50元心理關口之下，如何部署較上算？

立即去片：https://youtu.be/XqK59FHrvz0

【名嘴發財高息股(精華版)】陳永陸、郭思治、林家亨、熊麗萍等十位名嘴推薦十大高息心水股！



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