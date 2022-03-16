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【名嘴發財高息股】潘鐵珊：中移動(00941)集四大優點於一身！上望70元？（有片）

16/03/2022

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

 

　　選擇收息股最忌賺息蝕價，潘鐵珊推介中移動(00941)，並預計中線目標價為70元，究竟為何如此樂觀？中移動上日（15日）低見47.8元，惟未完全補回1月4日及5日之間的上升裂口，而現價仍處於50元心理關口之下，如何部署較上算？

 

　　立即去片：https://youtu.be/XqK59FHrvz0

 

 

【名嘴發財高息股(精華版)】陳永陸、郭思治、林家亨、熊麗萍等十位名嘴推薦十大高息心水股！

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/03/2022 16:03
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/03/2022 16:03
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/03/2022 16:03
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/03/2022 15:45
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