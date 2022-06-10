  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

研究:銀行券商港股佣金相差可達25倍！宜集中存倉

10/06/2022

　　投資有道可以獲得豐厚回報，但當中的手續費用不容忽視。最近有評測報告，比較超過30個市面上較熱門的銀行和證券行股票戶口，從港股、美股、A股交易佣金、代收股息費、存倉費、抽新股費用等，發現實際交易時銀行和證券行港股佣金相差可達25倍，美股交易相差更高達35倍。

 

（資料圖片）

 

銀行證券行買賣港股 佣金相差可達25倍

 

　　據MoneyHero整合資料，網上交易港股佣金率普遍為0.15%至0.25%，證券行由約0.03%至0.25%不等，部分證券行提供免佣服務。以買賣價值元1萬的股票為例計算，經大部分銀行買賣的實際佣金支出為100元，經證券行買賣最低只需8元，與銀行相差12.5倍。若以買賣價值10萬元的股票計算，銀行佣金需收取250元，證券行最低只需10元，相差達25倍。建議投資者在比較佣金收費時，除了佣金率，還要留意「最低收費」，大部分銀行需收取100元，證券行最低收費僅約3元，部分證券行更是豁免最低收費。

 

美股最低佣金 相差可達35倍

 

　　美股方面，投資者亦應留意「最低佣金」收費。經計算，每筆交易在200股以內時，仍未超越最低收費的級別，除非涉及數百股交易時才開始另外計算佣金。所以一般散戶如非大手買賣，都是繳付最低佣金，因此「最低佣金」主宰交易成本。以買賣10股總值500美元的股票為例，銀行佣金最高收取35美元，證券行最低只需0.99美元，相差逾35倍。

 

代收股息費蠶食股息收入 宜集中存倉省開支


　　此外，代收股息亦涉及費用。最低收費普遍為20至30元，對於一般投資者來說，若同一股票持股數量多為十手八手，每次收股息都不會超越最低收費要求。不過報告發現代收股息費有可能佔股息收入近四成，蠶食投資回報。

 

　　以港燈(02638)為例，2021年末期股息每股元0.1609，若投資者只持有一手港燈(500股)，可收到元80.45股息，但當中已被扣除元30代收股息費，股息收入蒸發37.3%。研究團隊亦建議買收息股的投資者把同一股票放在同一戶口，以免額外收費。

 

撰文：經濟通基金組

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回生財有道

相關資料 - 

異動股

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

154.200

異動股

01797

新東方在綫

18.180

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

108.000

更多生財有道

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 154.200
  • 01797 新東方在綫
  • 18.180
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 108.000
  • 00175 吉利汽車
  • 16.840
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 127.000
股份推介
  • 01211 比亞迪股份
  • 310.000
  • 目標︰$325.00
  • 00005 滙豐控股
  • 50.650
  • 目標︰$58.00
  • 00992 聯想集團
  • 7.320
  • 目標︰$8.30
  • 02005 石四藥集團
  • 3.790
  • 目標︰$4.15
  • 01876 百威亞太
  • 21.150
  • 目標︰$22.60
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 108.000
  • 00700 騰訊控股
  • 375.000
  • 00175 吉利汽車
  • 16.840
  • 01211 比亞迪股份
  • 310.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 192.600
報章貼士
  • 01109 華潤置地
  • 35.100
  • 目標︰$40.00
  • 01696 復銳醫療科技
  • 13.800
  • 目標︰$14.00
  • 03899 中集安瑞科
  • 8.750
  • 目標︰$9.58
熱炒概念股
即時重點新聞

23/06/2022 14:12  【新冠肺炎】澳門下午五時起禁堂食，多類娛樂場所關閉

23/06/2022 13:51  恒指午後擴大至升逾400點，車股造好，阿里升幅擴大

23/06/2022 11:24  總商會料下半年本港經濟較上半年好，加息未至令樓價大幅下調

23/06/2022 10:19  【外圍經濟】阿根廷主權債券跌至歷史新低

23/06/2022 09:24  《中概異動》小鵬高開4%，中央促加大支持汽車消費政策車股造好

23/06/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３１﹒４億人幣，買理想沽安踏

23/06/2022 08:35  【大行炒Ｄ乜】瑞信狠削多隻濠賭目標價，大摩點評啤酒股

17/06/2022 18:15  《嚟緊炒Ｄ乜》中國晶片內需強，中芯走勢改善回落可吼

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

內地再推新政救市樓市有起色　內房股普遍造好
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】鮑公放鷹債市懶理　何時轉軚有跡可尋
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》大市成交減少惟市況不差 理想新車銷情佳不妨高追
品味生活
生活
人氣文章

著數速遞

回歸25周年｜港鐵推「一拍有獎」抽獎活動！一連三星期！送全年免費車票、電子禮券共75,000份獎品！幾時開始？點樣參加？
人氣文章

陳世味道．陳俊偉

醉醺醺、火辣辣川式火鍋體驗！當33種香料火焰醉雞鍋遇上紹興酒浸牛小排、醉蝦丸！甜品仲有藤椒雲呢拿雪糕
人氣文章

女子愛財．唐德玲

女股神也愛小鵬(09868)
DIVA CHANNEL
人氣文章

一分鐘閱讀．李怡

如何應對無知與自負之愚？建立「常識的防線」！歷史學家塔奇曼：在沉浸式閱讀中，看清歷史真面目
人氣文章

Beauty

夏日必備清爽好物！The Ordinary最暢銷洗面乳回歸！Caudalie葡萄籽透薄防曬
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

約女模私影性感照算出軌嗎？相比贏一場交輸掉感情，還有甚麼更好的拆彈方法？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
疫下公院手術輪候時間長？私院推資助計畫為患者換膝，60歲以上毋須經濟審查？手術費幾多？
人氣文章
前列腺癌│更精準！私院引入磁力共振導航放射治療，副作用、療程次數大減！
人氣文章
夏日防曬攻略！防曬應該點揀？物理性、化學性防曬哪一款適合自己？防曬系數唔係愈高愈好！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2022 17:29
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2022 17:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/06/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話23/06/2022
內地再推新政救市樓市有起色　內房股普遍造好
人氣文章FOCUS23/06/2022
【FOCUS】鮑公放鷹債市懶理　何時轉軚有跡可尋
人氣文章財經熱話23/06/2022
《午市前瞻》大市成交減少惟市況不差 理想新車銷情佳不妨高追
人氣文章財經熱話23/06/2022
【車股比拼】比亞迪下月銷量井噴 股價或再戰新高？
人氣文章大行報告23/06/2022
【大行炒D乜】瑞信狠削多隻濠賭目標價　大摩點評啤酒股
人氣文章開市Good Morning23/06/2022
林家亨：螞蟻定必會上市　阿里巴巴短期上望115元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金