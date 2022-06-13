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【消費券】第二期8月起分階段發放　意圖永久離港不可領

13/06/2022

　　財政司司長陳茂波表示，港府今年4月派發首輪5000元電子消費券，8月7日起將分階段發放第二期5000元消費券，新增兩家儲值支付工具營辦商，包括BoC Pay及PayMe from HSBC，連同原來的4間，包括支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK，令可選擇的營辦商總數增至6間，希望營辦商為「搶客」會推出更多優惠，計劃推行至今，新增665萬個人用戶，13萬商戶。

 


　　陳茂波表示，市民可於6月23日至7月23日登記領取第二期5000元電子消費券，而今次安排大原則是方便運作，並會「鼓勵市民轉會」，因為今次新增加兩家電子支付商。如果市民不想「轉會」，不用再登記，相信可以方便到部份長者。至於想「轉會」市民，可以上網登記或更改資料，政府亦會設立臨時服務中心，協助有需要人士登記，屆時會有專人幫手。　


意圖永久離港不可領消費券


　　陳茂波又指，第二期消費券合資格人士，須於6月13日或之前已年滿18歲，並擴展受惠範圍，包括「暫時未係」但有資格成為香港永久性居民，例如來港專才、專業人士、企業家、來港升學人士等，都可獲發半額消費券。


　　至於永久離港，或者有意圖永久離港的人士，如果在2019年6月8日至今年6月12日期間，無特別原因而長期不在港的話，就會被視為不合資格領取新一期消費券。當局考慮的因素包括，相關人士是否申請提早在65歲之前提取強積金戶口的利益等。


八達通分三期領取


　　財政司司長辦公室財政預算案稅務政策組主任王學玲表示，以八達通領取的人士，分3期領取，最早8月7日領取第一期2000元，10月1日領取第二期2000元，第三期1000元消費券將於達標後的下一個月16日發放。支付寶香港、拍住賞、WeChat Pay HK、BoC Pay及PayMe from HSBC，最快可8月7日領取第一期2000元消費券，10月1日可領第二期3000元消費券，到期日是2023年2月28日。


新登記人士一次過領取1萬元


　　假如近日才年滿18歲，而上一期未符合資格領取第一期消費券，今次新登記時可一次過領取1萬元消費券。其他新登記人士，可以亦一次過領取1萬元，其中選擇用八達通者，需分四期領取，首三期都是3000元，分別是8月7日、10月1日、12月1日，在特定時間內合資格消費夠9000元，下個月16日便可領取最後1000元，換言之只要在1月31日或之前，合資格消費達9000元，2月16日便可領取最後1000元。

　
　　至於非八達通用戶，亦會分三期派發，第一期於8月7日派發3000元，第二期於10月1日派發3000元，第三期於12月1日派發4000元，全部都會於4月30到期屆滿。

 

撰文：經濟通採訪組

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