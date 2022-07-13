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《午市前瞻》港股料兩萬二有阻力，比亞迪基本面存在一個隱憂！

13/07/2022

　　恒生指數半日收報20974，升130點或0.62%，主板成交572.18億元。恒生中國企業指數報7222，升30點或0.43%。恒生科技指數報4603，升79點或1.75%。


黃偉康：復工復市進展影響重大

　　恒指今天高開66點報20911，早段曾升逾150點。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，港股6月反彈主要因為市場憧憬內地可盡快復工復市，惟踏入7月疫情再次反彈，澳門甚至宣布會停工一星期，令市場出現恐慌情緒，擔心會否又大規模封城，拖累經濟增長，復工復市的預期可能落空，以致近期市況走勢較乏力。


　　另外，他指出美國聯儲局可能到第四季才減慢加息步伐，但隨住油價逐步回落，估計即將公布的通脹數據不會再大幅上升，而本港銀行體系結餘仍維持1000億元以上的話，香港加息機會不大。他重申，美國通脹數據不會成為影響港股最大的因素，內地疫情及復工復市進展才是關鍵。


　　他預期，港股上日在20700水平有支持，令跌幅略為收窄，要修復50天線難度不大，但近期未有重大利好消息出現，資金繼續炒股不炒市，估計恒指短線在20700至22000上落。

天齊鋰業75元可吸納

　　天齊鋰業(09696)(深:002466)今天首掛暫時表現一般，開報74.5元，較招股價82元低9.15%，更低見72.65元。黃偉康表示，天齊鋰業A股近日有大量沽盤，股價連日受壓，惟相信在120元有支持，而A股及H股尚有一定差價，H股股價再向下殺的機會不大。


　　他又指，天齊鋰業營業額及生產量增長較同行的贛鋒鋰業(01772)為佳，未來亦不斷透過收購及擴張礦場，增加盈利能力，前景較贛鋒鋰業好，長遠鋰的需求廳大，投資者可於75元以下吸納天齊鋰業。

比亞迪300元料有阻力

　　另外，比亞迪(01211)傳出遭大股東、有「股神」之稱的巴菲特大手減持的消息，拖累股價上日急跌逾11%，今天早段跌勢稍為緩和，最低跌至261元。黃偉康推斷，目前比亞迪預測市盈率約91倍，巴菲特可能計算其市盈率，與早前歷史高位333元比較，股價已變得較昂貴，上升空間未必太多，因此出現減持的消息。


　　他又提到，比亞迪不止生產汽車，亦有從事電池業務，近期公司主要對手寧德時代宣布有新的電池技術，增加汽車行駛速度及效能，令市場擔心比亞迪市佔率會否受威脅。他續指，隨住愈來愈多企業不斷改善電池技術，比亞迪未來會面對不少競爭，疊加巴菲特減持的傳聞，股價短期估計在260至300元上落。(er)

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