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美國非農數據影響市場的能力逐漸的降低？

11/07/2022

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從今年1月開始市場對美國的非農數據的影響逐漸的降低，由於在2020年經濟的封鎖，各個行業都面臨倒閉的現象，而就業的供應大幅的降低，並開始影響美國的經濟體系。在2021年各國便開始進入復蘇期，各國開始開封，經濟也開始漸漸的改善，而各國央行持續的維持低利率與貨幣寬鬆。但在2022年各國經濟陷入通貨膨脹，大部分原因在於央行持續貨幣寬鬆的時間過長，市場對商品的需求大幅的提升，而供應持續降低。此外，俄羅斯與烏克蘭事件也讓G7國家進行對俄羅斯制裁，並加深供應鏈問題，而當中是食物與能源的區域。為了降溫通脹的上漲，各國便開始進入加息與收緊貨幣政策，也提升了市場對通脹關注度，漸漸的便衰弱了非農數據對市場的影響。此外，美聯儲主席也聲稱 “目前首要目標是降低通脹達到2%” 所以市場對非農數據的影響也逐漸的降低。

 

從2022年的非農數據統計的結果並發現黃金在15分鐘週期裏從波動25美元降低至14美元的區間。相對的美國的消費者價格指數黃金波動從8美元提升到22美元的幅度。由此證明，市場開始逐漸降低對非農數據的看法，而目標開始轉移著美國的通脹情況。由於市場都開始會以通脹數據來判斷央行調整的貨幣政策幅度，並判斷美國的通脹數據對市場的影響會逐漸的升溫。 雖說美國非農數據對市場的影響開始降低，但我們在未來時間裏需要持續的關注美國的失業率，基於市場開始認為美國大幅的加息，並會導致經濟陷入緩慢期甚至衰退期，而要判斷是否陷入衰退，需要持續的留意失業率，消費情緒數據來更好的判斷。 

 

整體而言，未來決定市場的走勢並會是看各國央行如何降溫通脹幅度。目前各國央行大幅的加息，並提升對未來的經濟不確定性，並對流動性強的品種需求大幅的提升（美元，美債）從交易角度來看，我們在這期間可選擇（黃金，原油，天然氣，美元）的產品來進行交易，原因在於波動幅度的增加會提高盈利的空間。此外，判斷通脹會持續的升溫，並對商品的需求逐漸的增長。

 

jay

 

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