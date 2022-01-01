第一屆社創．社區4.0

近年創新科技和STEM已成為青少年的發展新方向。為鼓勵他們認識社區，以設計思維 (Design Thinking) 經歷和實踐社會創新，香港社會服務聯會辦舉首個全港中學生「社創．社區4.0」比賽。

參賽隊伍要製作原型方案 (Prototype)，將社創意念實體化。學生除了落地參與社區體驗及多個主題培訓，勝出隊伍更遠赴法國，學習社創及交流！

第二屆社創．社區4.0

第二屆「社創．社區4.0」比賽移師到九龍城區。九龍城區的人口規模和密度是中西區的兩倍。區內大多數居民住在私人房屋中，包括唐樓，私人屋苑和低層別墅等。自香港機場於1997年搬離該區後，社區發展放慢了步伐。隨著社區老化，非法棄置垃圾、交通擠塞及公共空間不足等各種問題亦逐步浮現。種種問題正影響著九龍城區居民的生活質素，並窒礙了該區的發展。因此，我們期待參賽隊伍為這個人口稠密的地區，注入新動力，提出創新的解難方案，為九龍城街坊帶來具實踐性的社區實行的社創項目。

第三屆社創．社區4.0

第三屆比賽焦點擴展至新界北區，針對婦女、長者、青年，以北區配對、發掘、發展的角度，加入不同的科技元素，帶動小區經濟、居民就業。

北區面積是港島的1.75倍，人口約32萬。近八成居於上水和粉嶺市區，人口非常集中。由於區內就業機會偏低，北區居民每天南下工作，北上回家，承受高昂的交通費用，亦對北區交通帶來沉重壓力。同時，該區現行的公共配套及空間愈見不足，衍生不少社會、家庭、青少年等問題，窒礙了社區發展。