HKSEC 2017-18 香港社會企業挑戰賽已於3月17日完滿完成。冠軍由Mosi mosi和GreenPrice綠惜超級市場奪得，亞軍得主為Immortality - 不朽傳耆及AfterSchool。

比賽及活動日期

GreenPrice同時獲得最佳演說獎（Best Presentation），Mosi mosi兼獲另外個獎項：最具社會責任獎（Best Social Mission）及今屆增設的知識產權社會大使獎（Social Ambassador IP Award）。我最喜愛的社企計畫獎（Most Popular Project Award）由AfterSchool兼奪。最創新意念獎（Most Innovative Idea）則由Void奪得。