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香港社會企業挑戰賽 (HKSEC) 2017

感謝新朋友來到新場地，啟動HKSEC的新開始！

 

社企本來就是以人為本，今年的主題IN·FUSION提倡融入社群，我們由講題到主講嘉賓本人均是徹頭徹尾的fusion，主講嘉賓Matthew分享他從瑞士回港的各個聯繫社群的項目，徹底把語言、地域、不同社群或營運模式來個超乎想像的fusion。

 

連繫的第一步，始於以下連結：https://www.hksec.hk/user-enrollment.php?lang=en

活動資料

HKSEC 2017-18 香港社會企業挑戰賽已於3月17日完滿完成。冠軍由Mosi mosi和GreenPrice綠惜超級市場奪得，亞軍得主為Immortality - 不朽傳耆及AfterSchool。

 

比賽及活動日期

GreenPrice同時獲得最佳演說獎（Best Presentation），Mosi mosi兼獲另外個獎項：最具社會責任獎（Best Social Mission）及今屆增設的知識產權社會大使獎（Social Ambassador IP Award）。我最喜愛的社企計畫獎（Most Popular Project Award）由AfterSchool兼奪。最創新意念獎（Most Innovative Idea）則由Void奪得。

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