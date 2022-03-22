HKSEC香港社會企業挑戰賽2021-22比賽結果

面對疫情「新常態」須要靈活變通，正是社會創新的中心思想，更是疫情下不同社企需要面對的挑戰。今年的參賽隊伍表現十分出色，更在他們的方案中融入了應對疫情的方法。

HKSEC 2021-22的得獎名單已於3月19日公布。冠軍由 Kinnectus: Connect Us和 MedMind Technology奪得，亞軍得主為 Neurodyssey Association 心腦歷情 及 Retrovert。Planeteers以出色的演說奪得最佳演說獎（Best Presentation）。

Hollo及 Kinnectus: Connect Us獲選為 Youth Co:Lab 香港特別行政區代表隊伍，將代表香港參加2022年Youth Co:Lab Summit。Neurodyssey Association 心腦歷情及Planeteers獲得知識產權社會大使獎 (Social Ambassador IP Award)，將以觀察隊伍身份參與Youth Co:Lab Summit。

今屆繼續設有適時效益獎（Timely Impact Award），以鼓勵隊伍在社企計劃內融入最適切對治當前社會挑戰的方案，勝出隊伍將獲港幣$50,000作嘉許。Kinnectus: Connect Us在疫情下仍致力為SEN學童提供服務，而可負擔的價格亦減輕了家長負擔，減少健康不平等情況。為此Kinnectus: Connect Us獲選為今年的適時效益獎得獎者。

恭喜各得獎隊伍亦感謝各參賽隊伍的精彩演示和努力，相信往後的隊伍會因為前人得到更多的啟發。更多資訊陸續更新，密切留意HKSEC最新發展。

HKSEC 2021-22比賽結果

Results of HKSEC 2021-22

冠軍Champions

Kinnectus: Connect Us

MedMind Technology

亞軍1st Runner-up

Neurodyssey Association 心腦歷情

Retrovert

總決賽獎項 Awards for Grand Final

最佳演說獎 Best Presentation : Planeteers

最創新意念獎Most Innovative Idea : Time To Gold

適時效益獎 Timely Impact Award

Kinnectus: Connect Us

Youth Co:Lab 香港特別行政區代表隊伍 Youth Co:Lab HKSAR Winners

Hollo

Kinnectus: Connect Us

知識產權社會大使Social Ambassador IP Award

Neurodyssey Association 心腦歷情

Planeteers





