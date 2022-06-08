《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》上海市體育局發布《關於支持體育企業抗擊

疫情加快恢復發展的實施細則》，出台１０項措施助力體育企業恢復發展，包括減免承租公共體

育場館租金、給予體育企業紓困資金補貼、持續配送體育消費券、發放體育場所防疫物資補貼、

支持體育彩票銷售、鼓勵體育企業發展線上模式、支持社會資本擴大體育投資、加強金融信貸支

持、加大政府採購支持中小體育企業力度、推動政策措施落地見效。

目前，上海市體育局正在逐條編制具體操作指南，以便企業申請，將於６月中旬發布相關助

企紓困政策措施操作指南。

房租減免方面，《細則》提出，對承租上海市屬公共體育場館的體育企業和體育社會組織，

免予提交受疫情影響證明材料，２０２２年免除６個月房屋租金；開展委托運營的場館，由受托

運營方對間接承租的體育企業和體育社會組織進行租金減免，確保租金減免落實至最終承租人。



＊向市民發體育消費券＊



補貼方面，《細則》提出，對今年３月１日至８月３１日期間體育企業為持續經營存續貸款

的項目，給予一年內７０％貸款貼息支持，最高不超過３０萬元（人民幣．下同）。對積極穩崗

留崗的體育產業示範單位和示範項目所在單位給予２０萬元一次性資金補貼。對２０２２年度新

認定的體育後備人才社會培養基地給予１０－５０萬元不等的扶持。

此外，上海年內還將持續投放面向市民的體育消費券，對２０２２年７月１日－１２月３１

日期間使用「上海體育消費券」的健身場館按照每月１５００元的標準給予補貼。對在疫情期間

停止銷售的實體體育彩票銷售網點予以３９００元的一次性資金補助，對其他銷售渠道予以

１００－２００００元不等的租金和防疫物資補助。對２０２２年１月－９月體彩銷售佣金補助

１％。對年內開工建設的市民健身設施補短板重點項目，給予其實際已發生投資額２０％的補貼

，最高不超過１００萬元。

