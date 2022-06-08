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AH股新聞

08/06/2022 17:44

【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒７億人幣，買港文所沽美團

　　《經濟通通訊社８日專訊》今日恒指高開２５７點，報２１７８８點。最高升５３２點報
２２０６４點，最低升２０２點報２１７３４點。恒指收報２２０１４點，升４８２點或
２﹒２４％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２０﹒７億元人民幣，減少１６﹒８％。北水淨買入最多的個
股依次是香港交易所（００３８８）、快手（０１０２４）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出
最多的依次是美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）、建設銀行（００９３９）。
　　主板成交１８４０﹒２８億元增加３１﹒４％。其中港股通成交４３８﹒６億元，佔總成交
２３﹒８％。

＊羅兵咸料下半年有三至四宗大型集資＊

　　羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦表示，上半年由於地緣政治及疫情於內地及香港
持續爆發帶來不確定性，加上加息影響全球投資者信心，許多企業寧願延遲ＩＰＯ計劃，不過見
到等候上市的公司數量增加，期望下半年政府及央行等不同措施出台可刺激市場，長遠仍看好本
港市場。他預期，下半年集資額超過１００億元的超大型公司會有３至４間，集資５０億的亦有
６至８間，行業方面除了中概股外，還期望有金融服務企業。
　　　至於被問及香港能否維持新股市場集資額三甲的位置，他指出，全球經濟出現很多不明朗
因素，不過港交所正不斷改革，例如同股不同權的規例等，加上內地對互聯網行業監管的放鬆，
如重新審批遊戲版號等，雖然未必可直接幫助新股市場，但可增加投資者信心，有助整體市場氣
氛。
　　港交所升２﹒５６％報３６１﹒２元，北水淨買入５﹒５億元；快手升２﹒８８％報
８７﹒４５元，北水淨買入４﹒３億元；藥明生物升８﹒０４％報６９﹒８５元，北水淨買入
３﹒２億元。
　　美團升４﹒６２％報２０８﹒２元，北水淨賣出６﹒４億元；中國海洋石油升２﹒１５％報
１２﹒３６元，北水淨賣出５﹒１億元；建設銀行跌１﹒２２％報５﹒６５元，北水淨賣出
１﹒９億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　　５﹒５０
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　　４﹒２７
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　　３﹒２３
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　　３﹒１０
　　中國神華　　（０１０８８）　　　　　　０﹒７７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　－６﹒４０
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－５﹒１４
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－１﹒８７
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－１﹒７６
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－１﹒２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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