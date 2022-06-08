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AH股新聞

08/06/2022 17:54

《國企紅籌》長城汽車（０２３３３）首五個月汽車銷量跌１９％

　　《經濟通通訊社８日專訊》長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）公布，今年首五
個月汽車銷量累計４１﹒７３萬台，按年跌１９﹒３６％，當中，海外銷售４﹒９４萬台，新能
源車則為５﹒０９萬台；汽車產量４２﹒５５萬台，按年減少１５﹒５６％。
　　今年５月汽車銷量為８﹒０１萬台，按年跌７﹒９４％，當中，海外銷售１﹒２３萬台，新
能源車則為１﹒１６萬台；汽車產量８﹒４３萬台，按年增４﹒１２％。（ｓｌ）　

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