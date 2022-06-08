《經濟通通訊社８日專訊》長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）公布，今年首五
個月汽車銷量累計４１﹒７３萬台，按年跌１９﹒３６％，當中，海外銷售４﹒９４萬台，新能
源車則為５﹒０９萬台；汽車產量４２﹒５５萬台，按年減少１５﹒５６％。
今年５月汽車銷量為８﹒０１萬台，按年跌７﹒９４％，當中，海外銷售１﹒２３萬台，新
能源車則為１﹒１６萬台；汽車產量８﹒４３萬台，按年增４﹒１２％。（ｓｌ）
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
08/06/2022 17:54
《國企紅籌》長城汽車（０２３３３）首五個月汽車銷量跌１９％
《經濟通通訊社８日專訊》長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）公布，今年首五
個月汽車銷量累計４１﹒７３萬台，按年跌１９﹒３６％，當中，海外銷售４﹒９４萬台，新能
源車則為５﹒０９萬台；汽車產量４２﹒５５萬台，按年減少１５﹒５６％。
今年５月汽車銷量為８﹒０１萬台，按年跌７﹒９４％，當中，海外銷售１﹒２３萬台，新
能源車則為１﹒１６萬台；汽車產量８﹒４３萬台，按年增４﹒１２％。（ｓｌ）
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰