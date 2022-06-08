《經濟通通訊８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



開放紅利持續釋放，外資增配大潮不改

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截至６月７日，北向資金連續７日淨買入，追平今年以來連續淨買入時間紀錄；６月以來，北向

資金淨買入２０３億元（人民幣．下同），超過５月全月水平……在歷經短暫波動後，境外資金

投資Ａ股市場節奏正逐漸恢復平穩。



基建掀起「趕工潮」

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基建投資正掀起一輪「趕工潮」。近期，從項目端水利、交通等領域重大項目「加速跑」，到資

金端加快３﹒４５萬億元專項債發行使用、調增８０００億元政策性信貸額度等「快落地」，一

大批項目集中上馬，一系列配套舉措密集實施。



長三角中歐班列跑出「加速度」

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記者７日從中國鐵路上海局集團獲悉，今年前５月，長三角鐵路共開行中歐班列１１３５列，同

比增長８﹒８％；發運貨物１１﹒０６萬標準箱，同比增長６﹒５％，中歐班列開行總體呈穩中

有升態勢。





《上海證券報》



進一步暢通交通物流，保障市場主體運行

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國務院總理李克強６日到交通運輸部考察，並主持召開座談會強調，要高效統籌疫情防控和經濟

社會發展，進一步暢通交通物流，保障市場主體運行，穩住經濟大盤。



５月末中國外匯儲備規模３１２７８億美元

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國家外匯管理局７日發布的數據顯示，截至２０２２年５月末，中國外匯儲備規模為３１２７８

億美元，較４月末上升８１億美元，升幅為０﹒２６％，結束了此前４個月的連跌態勢，步入回

升。



貨幣政策發力空間足，信貸修復曙光在望

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今年以來，為穩住經濟增長大盤，營造適宜的貨幣金融環境，政策工具組合精準施放、持續「上

新」。分析人士認為，隨著疫情得到控制，一攬子政策措施落地，經濟修復持續推進，信貸需求

也將同步復甦，金融數據則有望回暖。





《證券時報》



新型儲能獨立地位確立

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發改委、國家能源局綜合司７日發布《關於進一步推動新型儲能參與電力市場和調度運用的通知

》，明確要建立完善適應儲能參與的市場機制，鼓勵新型儲能自主選擇參與電力市場，堅持以市

場化方式形成價格，促進行業健康發展。



上海快遞跳轉「迎峰」模式

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在恢復性消費及電商大促的雙重作用下，目前各大快遞公司在上海的轉運中心、營業網點已基本

恢復正常，人員到崗率普遍在九成以上，快件業務量更是恢復甚至超過疫情前的平均水平。



深圳社區車位之爭背後：增加供應量才能治本

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近期，深圳一社區的車位之爭引人關注，背後原因是深圳車位長期不足，解決問題的根本還在於

增加車位供應量。（ｌｃ）

