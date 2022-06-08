《神州經脈》滬深股市今日表演過山車，滬綜指窄幅高開，早段受鋰礦、白酒、券商等板塊

拉動上漲，盤中高見３２６６﹒６３點，創４月６日以來指數新高，但隨即觸發沽壓，軍工、地

產、基建、半導體等板塊集體跌，滬指最多倒跌約０﹒８％，但午後隨著煤炭板塊錄得爆發行情

，市況快速轉強，總結全日滬指錄３２６３﹒７９點，收升０﹒６８％。深成指則升０﹒８２％

，創業板股王寧德時代（深：３００７５０）盤中暴跌，創業板指一度跌近１﹒９％，寧德時代

最終倒升收場，指數亦收升０﹒８５％。

Ａ股今日經歷過山車式行情，最終在近月高位收市，兩市全日成交１１０１３億元，按日升

６％。中國對科技企業監管有放鬆跡象，加上當局派發最新一期遊戲版號，外資再出現唱好中概

的聲音，今日資金通過滬股通、深股通流入５７﹒６７億元，為連續八日淨流入。

據國際金融協會（ＩＩＦ）公布的數據顯示，５月外國資金連續第三個月流出新興市場投資

組合，齊平２０１６年２月連三個月的流出紀錄。不過，中國獲淨流入４７億美元，其中２０億

美元流向債市，２７億美元流向股票，但數據仍顯示今年迄今資金淨流出中國。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文在國新辦例會上表示，中國外貿面臨一系列不

確定性，包括國際、國內因素的衝擊，保穩定面臨不少壓力。新一輪穩外貿政策突出針對性和時

效性，直面當前外貿發展面臨的困難問題，從４方面提出１３條具體措施。對於外貿訂單外流的

問題，商務部對外貿易司司長李興乾在國新辦例會上表示，今年以來，隨著周邊國家生產逐步恢

復，去年回流到國內的部分外貿訂單再次流出。總體看，這些訂單流出規模可控，影響有限。人

民銀行國際司負責人周宇表示，去年底以來，１年期和５年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）

分別下降１５個和２０個基點。今年首４個月企業貸款利率４﹒３９％，較去年全年水平降低

０﹒２厘，是人行有統計紀錄以來的低位，持續緩解企業融資貴的問題。



２﹒ 國務院總理李克強到交通運輸部考察，並主持召開座談會。他表示，交通運輸是市場經濟

的經脈，也是保障民生、防控疫情的重要支撐。要切實做到疫情要防住、經濟要穩住、發展要安

全，進一步打通交通物流大動脈和微循環，加強重點行業、區域和企業貨運保障。各地各部門要

強化協同聯動，推動貨運量盡快實現正增長，為二季度經濟合理增長提供支撐，保持中國經濟長

期向好、平穩健康發展。李克強並表示，交通物流的背後有量大面廣的物流企業和貨車司機，要

把留抵退稅、緩繳社保費、車貸延期還本付息等政策落到位，做到非申即享、直達快享。落實民

航、鐵路紓困政策，促進這些關係國計民生的重要產業恢復發展。要堅持適度超前，加強交通基

礎設施和現代物流體系建設，抓緊梳理開工一批項目，優化審批，加大長期低息貸款支持。此外

，國務院副總理韓正在遼寧瀋陽、大連調研。韓正強調，要高質量建設期貨市場，更好服務實體

經濟，為大宗商品保供穩價發揮積極作用。



３﹒ 國家新聞出版署７日晚間發放年內第二批遊戲版號，共６０款遊戲獲批，多來自中小企業

，包括米哈游、多益網絡、羲和網絡等，兩大遊戲廠商騰訊（００７００）、網易

（０９９９９）今年以來無一產品獲批。與此同時，市場監管總局發布《中國反壟斷執法年度報

告（２０２１）》稱，２０２１全年查處各類壟斷案件１７５件，同比增長６１﹒５％，罰沒金

額２３５﹒９２億元。報告指出，２０２２年要堅持穩中求進工作總基調，聚焦提高反壟斷法治

化水平，著力健全公平競爭法律制度體系，促進打造市場化法治化國際化營商環境；聚焦穩定宏

觀經濟、暢通經濟循環和增進民生福祉，著力加強重點領域反壟斷監管執法；聚焦促進更高水平

對外開放，著力增強企業公平競爭合規能力和深化競爭領域國際交流合作等。此外，國家藥品監

督管理局下發關於進一步加強新冠病毒檢測試劑質量安全監管工作的通知，要求持續從嚴從細抓

好產品質量監管，全面實施《醫療器械監督管理條例》，對新冠病毒檢測試劑實行「最嚴格的監

管」。



４﹒ 外電最新報道，停牌中的融創中國（０１９１８）擬對下周一（１３日）到期的境內債「

１６融創０５」實行展期。據《路透》引述兩位消息人士報道稱，融創最新提出的方案是，本金

自今年６月１３日起的兩年內完成兌付；每半年度兌付一定比例的本金，比例分別為１０％、

１５％、２０％、５５％。即２０２２年１２月１３日，兌付１０％的本金；２０２３年６月

１３日，兌付１５％的本金；２０２３年１２月１３日，兌付２０％的本金；２０２４年６月

１３日，兌付５５％的本金。其中一位消息人士稱，上述最新方案較最初版本已有改進，前期金

額給得更多。利息方面，據悉公司將於６月１３日正常支付１６融創０５本期計息期限

（２０２１年６月１３日至２０２２年６月１２日）的全額利息。「１６融創０５」發行總額

２３億元，當前餘額１４﹒４億元，期限六年，附第三年末、第五年末調整票面利率選擇權及投

資者回售選擇權，當前票面利率為７％。此外，綠地控股（滬：６００６０６）董事長張玉良回

應早前將境外債展期一事時表示，展期方案將保障企業經營的健康穩定和良性循環，有力改善公

司整體財務狀況、優化資產負債表、增強現金流管理，提升整體抗風險能力和經營韌性，實現可

持續穩健發展。



５﹒ 內地本土新冠陽性個案連續兩天企在三位數，全國昨日新增本土確診加無症狀感染合計

１２４宗，與前一日持平。上海市衛健委通報，昨日新增本土新冠肺炎確診病例４例和無症狀感

染者１１例，其中２例確診病例和９例無症狀感染者在隔離管控中發現，社會面新增２例陽性感

染者。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例８例，均在閉環管控中發現。本土病例所涉及的四地上

升為中風險地區，分別位於寶山、靜安、浦東。北京通報，７日新增４例確診病例和４例無症狀

感染者，涉及昌平區、豐台區、海淀區共三區。北京將繼續嚴格做好恢復堂食的各項防疫工作，

合理保持就餐間距，提倡隔位就座，暫不舉辦各種宴席。６月８日首班車起，對途經海淀清河街

道、四撥子周邊的１９條公交線路有序恢復運營。



６﹒ 中國外長王毅應哈薩克副總理兼外長邀請到該國進行正式訪問，並出席「中國＋中亞五國

」外長第三次會晤，這是哈薩克新總統托卡耶夫就職、以及俄烏戰爭爆發後，首次有中國官員訪

問該國，備受外界關注。根據中國外交部通稿，中哈雙方對烏克蘭危機帶來的嚴重負面外溢影響

深感擔憂。王毅指出，當前形勢下，要警惕域外勢力圖謀將地區國家捲入大國衝突，脅迫各國「

選邊站隊」，強調中國從不在中亞謀求地緣政治利益，也絕不允許域外勢力禍亂這一地區。至於

哈薩克總統府新聞局則指，托卡耶夫在會談中高度評價兩國在３０年來的戰略合作水平，並表示

中國國家主席習近平今年秋季對哈薩克進行的國事訪問，將為雙邊合作關係的發展注入新的動力

。值得留意的是，哈方提到，王毅對哈薩克成功舉行憲法修正案全民公投表示祝賀，稱對哈薩克

未來的發展奠定了堅實的基礎。



７﹒ 安徽、河南至少六家村鎮銀行在互聯網平台攬儲後出現擠提，或牽涉金融犯罪，未能被提

出的存款約４００億元人民幣；據報遼寧自去年起對全省６３名中小銀行一把手採取留置和刑事

強制措施，有解讀指全省超過八成中小銀行都出現了問題。各界對中小銀行金融風險的關注不斷

升級，據《財新》引述多位業內知情人士指，銀保監近期下發了一份指導意見，鼓勵華融

（０２７９９）、信達 （０１３５９）等ＡＭＣ機構，通過市場化收購處置不良資產、參與改

革重組方案設計等方式，積極參與有關中小金融機構風險處置；不過銀保監在意見提到，嚴禁

ＡＭＣ直接出資持有風險金融機構股權，防止因處置風險產生新的風險。指導意見列出ＡＭＣ可

以接收的五類風險資產，包括涉及債委會的項目；債務人已經進入破產程序的項目；本金或利息

等已逾期９０天以上的項目；債務人在公開市場發債已經出現違約的項目；以及因疫情影響延期

還本付息後再次出現逾期的資產或相關抵債資產。



８﹒ 投資者觀望美國通脹數據是否觸頂，美匯回軟，人民幣中間價三連漲至逾一周高；不過，

即期匯率（ＣＮＹ）今早未有跟隨，低開１５點子，全日跌１７５點，收報６﹒６８３０，錄兩

連貶，創６月１日以來一周最低。交易員表示，歐洲央行會議在即，市場關注歐洲央行會否啟動

加息進程，另外周五（１０日）美國還將公布通脹數據，這可能影響９月美聯儲的加息幅度，短

期人民幣的外部擾動增大。他們並表示，近期中國採取的一系列經濟刺激舉措，包括對互聯網監

管的放鬆都給了資本信心，資金流入也會助力人民幣企穩反彈；當然近期日圓再度大幅下跌，這

對人民幣而言可能帶來壓力。（ｗｌ）

