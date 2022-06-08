《鍾之日記》６月８日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



滬深股市今日經歷過山車式行情，滬綜指窄幅高開，早段受鋰礦、白酒、券商等板塊拉動上

漲，盤中高見３２６６﹒６３點，創４月６日以來指數新高，但隨即觸發沽壓，軍工、地產、基

建、半導體等板塊集體跌，滬指最多倒跌約０﹒８％，但午後隨著煤炭板塊錄得爆發行情，市況

快速轉強，總結全日滬指錄３２６３﹒７９點，收升０﹒６８％。深成指則升０﹒８２％，創業

板股王寧德時代（深：３００７５０）盤中暴跌，創業板指一度跌近１﹒９％，寧德時代最終倒

升收場，指數亦收升０﹒８５％。

Ａ股最終在近月高位收市，兩市全日成交１１０１３億元人民幣，按日升６％。中國對科技

企業監管有放鬆跡象，加上當局派發最新一期遊戲版號，外資再出現唱好中概的聲音，今日資金

通過滬股通、深股通流入５７﹒６７億元，為連續八日淨流入。

國務院總理李克強到交通運輸部考察主持召開座談會，他指交通運輸是市場經濟的經脈，也

是保障民生、防控疫情的重要支撐，各地各部門要強化協同聯動，推動貨運量盡快實現正增長，

為第二季度經濟合理增長提供支撐。商務部今天在記者會上表示，有部分行業存在訂單外流和產

業外移的現象，但訂單外流程度可控、產業外移「符合經濟規律」，中國在全球產業鏈、供應鏈

中地位依然鞏固。



＊中概吐氣揚眉，恒指急漲２％＊



恒指成交持續回暖，全日恒指交投暢旺，上午尾段已收復２２０００心理關口，其後好淡爭

持，午後重磅科技股進一步發力，恒指尾市持續拉升，最多升逾５００點，高見２２０６４，逼

近一百天平均線２２０７７，全日收報２２０１４，升４８２點或升２﹒２４％，主板成交

１８４０﹒２８億元。科指收報４８１８，升２１８點或升４﹒７６％。

國家新聞出版署昨晚（７日）公布新一批共６０隻遊戲獲批版號，主要由中小型遊戲企業製

作，騰訊（００７００）及網易（０９９９９）等遊戲大廠再度榜上無名。富瑞發表報告指，內

地再批國產遊戲版號，有助釋除市場對內地遊戲產業前景的憂慮，又指市場在４月２５日首批遊

戲復批後，一直期待新一批遊戲復批的來臨。光大證券指出，隨著２２年６月遊戲版號的下發，

版號監管有望進入常態化階段，為遊戲行業帶來確定性增量。

而繼中國傳結束對滴滴監管後，再派發新一批遊戲版號，讓外資再度「心思思」覬覦中概。

中概股最近大幅跑贏美股，金龍中國指數最近一個月累計升幅高達３２﹒８％，一定程度上能吸

引到港股投資者入市。

消息為一眾遊戲股以至科技股加添炒興，全日騰訊（００７００）升６﹒５％，報

３９１﹒４元；網易（０９９９９）升５﹒７％，報１６９﹒９元；明日公布業績的嗶哩嗶哩

（０９６２６）跟隨炒高，飆升１９﹒６％。隨遊戲股借勢而上的阿里（０９９８８）全日升勢

不停，午後升幅繼續擴大，最終全日收報１０８﹒８元，升１０﹒１２％，繼２０２１年２月以

來重新收復一百天平均線；同系阿里健康（００２４１）膺全日最佳表現藍籌，升１１﹒６％。



＊電荒重演？煤炭股先炒為敬＊



由於煤炭價格暴升加上內地推進減碳轉型，導致中國於去年夏天出現重大電力缺口，多省相

繼出現拉閘限電的現象，東北三省情況尤為嚴峻。最近天氣轉熱，用電高峰將至，外界十分關注

中國會否再次發生大規模的停電限電事件，甚至波及全球產業鏈。

內媒引述中國電力企業聯合會預計，在夏季用電高峰時段，東北、西北區域電力供需基本平

衡，至於南方、華東、華中、華北區域電力供需將偏緊。多家電廠向報道表示，目前一些地區煤

炭採購仍然吃緊，電煤中長期合同全覆蓋存在缺口，煤炭中長期價格機制未全面落地，煤價仍維

持高位。

煤炭股有炒作，兗礦能源（０１１７１）飆１１﹒７％，伊泰煤炭（０３９４８）升

８﹒４％，中煤（０１８９８）升６﹒９％，神華（０１０８８）漲４％；不過煤炭價格上漲將

蠶食電廠利潤，去年噩夢恐重演，華能國電（００９０２）急挫３﹒５％，潤電（００８３６）

跌３﹒２％，大唐發電（００９９１）則跌２﹒２％。



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