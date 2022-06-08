《經濟通通訊社８日專訊》受益於券商對公司業績增長同比翻倍的預測，萊特光電

（滬：６８８１５０）近十個交易日累計漲幅約達１﹒４３倍，上交所７日對萊特光電下發針對

公司股票交易嚴重異常波動的監管工作函。公司並發異動公告，指銷售給京東方的同一產品在初

次定價後，銷售價格逐年下降，或對公司經營業績產生不利影響。萊特光電今早大幅回吐

１６﹒３９％，報３０﹒４元（人民幣．下同）。

萊特光電發公告表示，收到上交所《關於陝西萊特光電材料股份有限公司股票交易嚴重異常

波動的監管工作函》，指關注到近期部分證券公司發布的研究報告中對公司未來的營業收入、利

潤水平、股價等指標進行預測。公司在此提示，指標預測為證券公司單方面預測，公司未就上述

指標預測進行確認。

５月２６日，中信證券曾發布研報稱，萊特光電是國內ＯＬＥＤ終端材料的領軍企業，受益

於ＯＬＥＤ顯示技術的滲透和國產面板廠商的份額提升，公司有望憑借新產品和新客戶的驗證突

破迎來業績收獲期。預計公司２０２２年－２０２４年淨利潤為２﹒１５億元╱４﹒０６億元╱

５﹒４８億元，意味著今年業績同比增長需翻倍。



＊銷售給京東方的同一產品在初次定價後，價格逐年下降＊



萊特光電同日還發布異動公告，公司與京東方簽訂的框架協議中，約定公司同一合同產品的

價格每年要降價一定幅度。公司銷售給京東方的同一產品在初次定價後，銷售價格逐年下降，但

推出的新產品的定價仍然保持較高水平。公司通過持續迭代推出新產品減少了老產品價格下降的

影響。

但未來若公司無法通過持續推出新產品降低老產品價格下降的影響，又或者新產品的定價大

幅下降，則公司可能面臨產品降價導致的毛利率下降風險，從而對公司毛利率及經營業績將產生

不利影響。同時，生產成本的降低是ＯＬＥＤ顯示面板逐步提升在下游應用領域滲透率，不斷擴

大市場佔有率的必經之路。因此，其他客戶的產品也存在價格下降的可能，從而對公司毛利率及

經營業績將產生不利影響。（ｄｗ）

