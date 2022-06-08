《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》國務院總理李克強到交通運輸部考察，並主

持召開座談會。他表示，交通運輸是市場經濟的經脈，也是保障民生、防控疫情的重要支撐。要

切實做到疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全，進一步打通交通物流大動脈和微循環，加強重

點行業、區域和企業貨運保障。各地各部門要強化協同聯動，推動貨運量盡快實現正增長，為二

季度經濟合理增長提供支撐，保持中國經濟長期向好、平穩健康發展。



＊做好跨境「綠色通道」工作，穩外貿穩外資＊



在交通指揮調度中心，李克強詳細了解貨運數據，視頻察看高速公路通行和港口、機場集疏

運，叮囑港口在做好疫情防控的同時，把積壓的貨箱盡快發運出去。李克強表示，要加快提升裝

卸轉運水平和通關效率，保障出口產品出得順、進口產品進得快，維護產業鏈供應鏈穩定。做好

跨境「綠色通道」工作，穩外貿穩外資，支持中國對外開放水平不斷提升。

李克強與小麥收割機手視頻交談時表示，民以食為天，農時不能誤。現在是小麥收割關鍵節

點，農機手是麥收主力，要加強服務，保障農機順暢通行，確保夏糧顆粒歸倉。通過糧食穩產穩

收，保障市場供應，夯實穩物價基礎。



＊適度超前加強交通基礎設施建設＊



李克強並表示，交通物流的背後有量大面廣的物流企業和貨車司機，要把留抵退稅、緩繳社

保費、車貸延期還本付息等政策落到位，做到非申即享、直達快享。落實民航、鐵路紓困政策，

促進這些關係國計民生的重要產業恢復發展。

李克強說，要堅持適度超前，加強交通基礎設施和現代物流體系建設，抓緊梳理開工一批項

目，優化審批，加大長期低息貸款支持。深化「放管服」改革，優化營商環境，培育壯大物流市

場主體，建設統一開放的交通貨運市場體系，降低全社會物流成本。

