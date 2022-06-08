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AH股新聞

08/06/2022 08:47

《駐京專電》韓正赴瀋陽大連，考察產業鏈，要求高質建設期貨市場

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》國務院副總理韓正在遼寧瀋陽、大連調研。
韓正強調，要高質量建設期貨市場，更好服務實體經濟，為大宗商品保供穩價發揮積極作用。
　　韓正前往瀋陽鼓風機集團股份有限公司、大連華銳重工集團股份有限公司、大連冰山集團有
限公司、大連商品交易所，考察產業轉型升級、企業改革發展、技術研發、產業鏈供應鏈穩定等
情況。
　　韓正指出，裝備製造業是國之重器，要持續推進工業強基，發揮好遼寧的傳統優勢，把裝備
製造業做大做強。要深化混合所有製改革，完善股權激勵等製度設計，增強企業發展活力和動力
。要確保產業鏈供應鏈安全、糧食能源安全。要高質量建設期貨市場，更好服務實體經濟，為大
宗商品保供穩價發揮積極作用。
　　韓正又聽取瀋陽市城市更新總體情況匯報；走進１９０５文化創意園，考察青年創業就業等
有關情況；前往日本電產（大連）有限公司瞭解企業生產經營情況。韓正表示，東北振興發展的
關鍵是要創造良好的法治環境，通過改革創新，激發市場活力，實現國資煥發青春、外資民資共
同發展。
　　韓正來到中國科學院大連化學物理研究所、拓荊科技股份有限公司、大連融科儲能技術發展
有限公司，深入了解科技成果轉化、技術研發與產業化等情況。韓正強調，要深入實施創新驅動
發展戰略，強化企業創新主體地位，持續推進關鍵核心技術攻關，加快實現高水平科技自立自強

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