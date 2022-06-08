《經濟通通訊社８日專訊》Ａ場煤炭股持續強勢，安源煤業（滬：６００３９７）飆７％，

蘭花科創（滬：６００１２３）飆７﹒１％，上海能源（滬：６００５０８）大漲５﹒４％，兗

礦能源（滬：６００１８８）漲４﹒３％，山西焦煤（深：０００９８３）漲３﹒７％，山煤國

際（滬：６００５４６）升２﹒８％，淮北礦業（滬：６００９８５）升３﹒８％，中煤能源

（滬：６０１８９８）升２﹒９％。

消息面上，印尼將６月份煤炭基準價格上調約１７﹒５％。印尼議會並提議對新能源和可再

生能源的海外銷售徵收出口稅，３０％的強制性煤炭國內銷售價格上限為７０美元╱噸。

國盛證券認為，基本面而言，焦煤庫存歷史最低水平，彈性最大。看好高長協佔比、高分紅

煤企的估值修復。中泰證券指出，本輪煤炭行情的核心邏輯為產能周期催化，供需錯配帶來行業

高景氣。當前行情演繹由企業盈利端驅動，上行時間和空間有望持續超市場預期。

此外，鄭州商品交易所最新將動力煤期貨２３０６合約的交易保證金標準定為５０％，漲跌

停板幅度為１０％。按規則規定執行的交易保證金標準和漲跌停板幅度高於上述標準的，仍按原

規定執行。（ｄｗ）

