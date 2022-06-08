《經濟通通訊社８日專訊》據內媒《第一財經》報道，投資圈內今日（８日）曾傳出關於寧

德時代（深：３００７５０）的利空消息，指該公司今年半年報可能會確認一季度發生的十餘億

元人民幣的期貨投資損失，或與３月初發生的倫鎳逼空事件有關。

消息引發公司股價造端急瀉，盤中一度跌超７％，不過午後股價翻紅。寧德時代內部人士對

此向媒體澄清指「肯定是謠言，現在二季度都沒過完。」

報道指，上述消息並非空穴來風。在３月初發生的倫鎳逼空大戰中，市場上早有傳言寧德時

代也被牽扯其中。寧德時代雖然未明確回應是否持有大量倫鎳空頭，但也並未否認參與鎳期貨套

保交易。

在５月初的投資者活動中，寧德時代在回應有關「期貨套保風險敞口有多大」的問題時表示

，基於保障公司原材料的穩定供應及降本需要等，公司布局了部分鎳資源產業鏈。為防範原材料

價格大幅波動風險，公司結合自身經營情況及業務需求，對鎳等相關產品開展套期保值業務。公

司嚴格按照《企業會計準則》與相關規定對套期業務進行賬務處理與有關財務信息披露，總體對

公司業績影響較小。（ｄｗ）

