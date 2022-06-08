《經濟通通訊社８日專訊》市場監管總局發布《中國反壟斷執法年度報告（２０２１）》。

報告稱，２０２１全年查處各類壟斷案件１７５件，同比增長６１﹒５％，罰沒金額

２３５﹒９２億元（人民幣．下同）。其中，壟斷協議案件１１件，罰沒金額１６﹒７３億元；

濫用市場支配地位案件１１件，罰沒金額２１８﹒４７億元；公開處罰違法實施經營者集中案件

１０７件，罰款７２３５萬元；濫用行政權力排除、限制競爭案件４６件。審結經營者集中案件

７２７件，同比增長５３％，其中禁止１件、附加限制性條件批准４件，有力保護市場公平競爭

，促進高質量發展，增進民生福祉，實現經濟效果、政治效果、法律效果和社會效果有機統一。

報告指出，２０２２年要堅持穩中求進工作總基調，聚焦提高反壟斷法治化水平，著力健全

公平競爭法律制度體系，促進打造市場化法治化國際化營商環境；聚焦提振市場預期和信心，著

力深化公平競爭政策實施，以公平競爭推動高質量發展；聚焦穩定宏觀經濟、暢通經濟循環和增

進民生福祉，著力加強重點領域反壟斷監管執法；聚焦推進現代化監管體系建設，更加深刻認識

市場發展規律和競爭監管規律，著力增強公平競爭治理能力和水平；聚焦促進更高水平對外開放

，著力增強企業公平競爭合規能力和深化競爭領域國際交流合作。（ｗｌ）

