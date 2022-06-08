《經濟通通訊社８日專訊》疫情封控嚴重阻礙供應鏈暢通，長久來看或引發外資外流風險。

國務院總理李克強到交通運輸部考察主持召開座談會，他指交通運輸是市場經濟的經脈，也是保

障民生、防控疫情的重要支撐，各地各部門要強化協同聯動，推動貨運量盡快實現正增長，為第

二季度經濟合理增長提供支撐。

滬深股市今早窄幅高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒１％，報３２４５﹒０２點，深

綜指高開０﹒０６％，國家新聞出版署重發遊戲版號，互聯網股領漲，地產股走低。

上海疫情仍零星持續，昨日新增新冠陽性感染者１５例，其中社會面新增２例陽性感染者，

四地上升為中風險地區，分別位於寶山、靜安、浦東。

人民銀行連續３９日進行百億元逆回購操作，當日實現零投放零回籠。《上海證券報》引述

分析師指，當前影響貨幣政策實施效果的主要堵點在於有效信貸需求不足，但隨著疫情得到控制

，一攬子政策措施落地，經濟修復持續推進，信貸需求也將同步復甦，金融數據則有望回暖。報

道稱引述中信証券首席經濟學家明明指，未來可以使用的總量工具和結構工具較多，包括進一步

下調５年期以上ＬＰＲ，以刺激居民部門的信貸需求。

《中國證券報》指，中國將科學合理把握ＩＰＯ和再融資的力度和節奏，積極支持符合條件

的不同類型、不同發展階段企業上市融資。（ｅｙ）

