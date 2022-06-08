《經濟通通訊社８日專訊》滬深股市今早窄幅高開，滬指早段受鋰礦、白酒、券商等板塊拉

動上漲，盤中高見３２６６﹒６３點，創４月６日以來指數新高，但隨即觸發沽壓，軍工、地產

、基建、半導體等板塊集體跌，滬指倒頭向下跌，半日收跌０﹒７％，報３２１９﹒１５點。深

成指半日跌０﹒９１％，寧德時代（深：３００７５０）急挫，拖累創業板指半日跌１﹒７％。

兩市半日成交７２０９億元（人民幣．下同），較上日（７日）同時段成交增加６﹒７％，

有望挑戰連續三天成交破萬億元。

內媒引述中信証券首席經濟學家明明意見指，未來可以使用的總量工具和結構工具較多，包

括進一步下調５年期以上ＬＰＲ，以刺激居民部門的信貸需求。

國務院總理李克強到交通運輸部考察主持召開座談會，他指交通運輸是市場經濟的經脈，也

是保障民生、防控疫情的重要支撐，各地各部門要強化協同聯動，推動貨運量盡快實現正增長，

為第二季度經濟合理增長提供支撐。



＊比亞迪稱為特斯拉供貨，寧王暴跌近７％＊



比亞迪（深：００２５９４）集團執行副總裁、汽車工程研究院院長廉玉波在接受ＣＧＴＮ

採訪時表示，比亞迪將為特斯拉提供電池產品，並指比亞迪尊重特斯拉，與馬斯克也是好朋友。

比亞迪早段聞訊拉升，惟盤中股價回落，半日收升０﹒２％，報３１５﹒４５元。

比亞迪是扎布耶鋰業的股東之一，該公司為西藏礦業（深：０００７６２）的控股子公司，

且為亞洲第一大鋰礦鹽湖扎布耶鹽湖的獨家開採商，有份參股的公司還包括天齊鋰業

（深：００２４６６）。西藏礦業受消息刺激一度漲停，午收升６﹒１％，天齊鋰業則升

２﹒３％。

至於寧德時代一直作為特斯拉的電池供應商，有關消息若屬實，勢必對寧德時代的業績造成

衝擊，公司股價大跌６﹒８％，報４２７﹒８７元。



＊中國再發遊戲版號，市場反應平平＊



中國上月沒有發放遊戲版號，引發遊戲產業再進入冰河期的猜測，不過國家新聞出版署於昨

晚發放年內第二批遊戲版號，稍稍緩解業界疑慮。今次共６０款遊戲獲批，多來自中小企業，包

括米哈游、多益網絡、羲和網絡等，獲批的重點遊戲包括完美世界（深：００２６２４）的《黑

貓奇聞社》和英雄互娛的《極無雙２》，至於兩大遊戲廠商騰訊（００７００）、網易

（０９９９９）再次落榜。

網遊概念今早領漲，到盤中走勢變得兩極分化，甚至連有遊戲上榜的完美世界，半日股價收

跌２﹒４％，報１３﹒５８元。大晟文化（滬：６００８９２）漲停，吉翔股份

（滬：６０３３９９）漲７％，掌趣科技（深：３００３１５）升４﹒７％，惟冰川網絡

（深：３００５３３）挫４﹒９％，愷英網絡（深：００２５１７）跌３﹒７％，佳創視訊

（深：３００２６４）跌３﹒３％。（ｅｙ）



