《經濟通通訊社８日專訊》滬深股市今日經歷過山車式行情，滬綜指窄幅高開，早段受鋰礦

、白酒、券商等板塊拉動上漲，盤中高見３２６６﹒６３點，創４月６日以來指數新高，但隨即

觸發沽壓，軍工、地產、基建、半導體等板塊集體跌，滬指最多倒跌約０﹒８％，但午後隨著煤

炭板塊錄得爆發行情，市況快速轉強，總結全日滬指錄３２６３﹒７９點，收升０﹒６８％。深

成指則升０﹒８２％，創業板股王寧德時代（深：３００７５０）盤中暴跌，創業板指一度跌近

１﹒９％，寧德時代最終倒升收場，指數亦收升０﹒８５％。

Ａ股最終在近月高位收市，兩市全日成交１１０１３億元人民幣，按日升６％。中國對科技

企業監管有放鬆跡象，加上當局派發最新一期遊戲版號，外資再出現唱好中概的聲音，今日資金

通過滬股通、深股通流入５７﹒６７億元，為連續八日淨流入。

國務院總理李克強到交通運輸部考察主持召開座談會，他指交通運輸是市場經濟的經脈，也

是保障民生、防控疫情的重要支撐，各地各部門要強化協同聯動，推動貨運量盡快實現正增長，

為第二季度經濟合理增長提供支撐。



＊比亞迪為特斯拉供貨，震驚電池界＊



比亞迪（深：００２５９４）集團執行副總裁、汽車工程研究院院長廉玉波在接受ＣＧＴＮ

採訪時表示，比亞迪將為特斯拉提供電池產品，並指比亞迪尊重特斯拉，與馬斯克也是好朋友。

比亞迪早段聞訊拉升，惟盤中股價回落，午後市場反應過來資金追入，比亞迪股價拉漲４％，報

３２７﹒４１元。和比亞迪合作在西藏採鋰的西藏礦業（深：０００７６２）股價升７﹒６％，

天齊鋰業（深：００２４６６）漲４﹒７％。

至於寧德時代一直作為特斯拉的電池供應商，有關消息若屬實，將對寧德時代的業績造成衝

擊，公司股價一度插水超過７％，惟午後該股快速收復裂口，全日收升０﹒２％，報４６０元。

地產股今日領跌大市，上海臨港（滬：６００８４８）劇跌５﹒２％，中華企業

（滬：６００６７５）挫２﹒９％，新城控股（滬：６０１１５５）跌１﹒５％，保利發展

（滬：６０００４８）跌１﹒３％。



＊電荒憂重演，煤炭股掀漲停潮＊



中國電力企業聯合會預計，在夏季用電高峰時段，東北、西北區域電力供需基本平衡，至於

南方、華東、華中、華北區域電力供需將偏緊。多家電廠指目前一些地區煤炭採購仍然吃緊，電

煤中長期合同全覆蓋存在缺口，煤炭中長期價格機制未全面落地，煤價仍維持高位。有券商分析

認為，當前煤炭行情演繹由企業盈利端驅動，上行時間和空間有望持續超市場預期。

去年用電荒的情況仍歷歷在目，煤炭股已提前開跑，平均升幅超過５％，其中，上海能源

（滬：６００５０８）、安源煤業（滬：６００３９７）、大有能源（滬：６００４０３）、兗

礦能源（滬：６００１８８）及蘭花科創（滬：６００１２３）集體漲停，中煤能源

（滬：６０１８９８）升８﹒２％，山西焦煤（深：０００９８３）漲７﹒６％。

電力股同飆，長源電力（深：０００９６６）、寶新能源（深：０００６９０）、江蘇國信

（深：００２６０８）、贛能股份（深：０００８９９）、豫能控股（深：００１８９６）集體

漲停，浙能電力（滬：６０００２３）升７﹒９％，晉控電力（深：０００７６７）漲６％，皖

能電力（深：０００５４３）升５﹒８％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４２１９﹒８１ ＋０﹒９７

上證綜合指數 ３２６３﹒７９ ＋０﹒６８ ５０８４﹒０９

深證綜合指數 ２０８３﹒４２ ＋０﹒５２ ５９２８﹒９５

上證Ｂ股指數 ３１０﹒３０ ＋０﹒６６ ２﹒６１

深證Ｂ股指數 １１２５﹒７０ ＋０﹒２９ ０﹒９３

上證１８０指數 ８９２５﹒９２ ＋０﹒９３

上證３８０指數 ５９０６﹒３８ ＋０﹒２４

深證成份指數 １２０３３﹒２６ ＋０﹒８２

中小創新指數 ２２９４﹒６２ －０﹒１３

深圳創業板指數 ２５７６﹒３３ ＋０﹒８５

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