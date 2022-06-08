《經濟通通訊社８日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒９３％，報８９２５﹒９２點，上

證３８０指數收０﹒２４％，報５９０６﹒３８點。

據《經濟參考報》引述中國電力企業聯合會預計，在夏季用電高峰時段，東北、西北區域電

力供需基本平衡，至於南方、華東、華中、華北區域電力供需將偏緊。煤炭股已提前開跑，午後

掀起漲停潮。上海能源（滬：６００５０８）、安源煤業（滬：６００３９７）、大有能源

（滬：６００４０３）、兗礦能源（滬：６００１８８）均漲停。

經歷昨日大漲後，Ａ場光伏板塊今明顯回調，四方股份（滬：６０１１２６）跌２﹒１％，

國電南自（滬：６００２６８）跌３％，天准科技（滬：６８８００３）、天合光能

（滬：６８８５９９）跌２﹒７％。白宮６日正式宣布將對從東南亞採購的太陽能組件給予２４

個月的關稅豁免，豁免名單不包括中國，惟光伏板塊昨日大漲。在北京，外交部沒有正面回應，

僅表示中方敦促美方停止無理打壓中國企業。

汽車整車板塊繼續走強，東風汽車（滬：６００００６）升８﹒６％，長城汽車

（滬：６０１６３３）升６﹒６％，亞星客車（滬：６００２１３）升４﹒１％，北汽藍谷

（滬：６００７３３）升４﹒６％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｄｗ）

