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AH股新聞

08/06/2022 15:14

《滬股通》上證１８０收升０﹒９３％，上證３８０升０﹒２４％

　　《經濟通通訊社８日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒９３％，報８９２５﹒９２點，上
證３８０指數收０﹒２４％，報５９０６﹒３８點。
　　據《經濟參考報》引述中國電力企業聯合會預計，在夏季用電高峰時段，東北、西北區域電
力供需基本平衡，至於南方、華東、華中、華北區域電力供需將偏緊。煤炭股已提前開跑，午後
掀起漲停潮。上海能源（滬：６００５０８）、安源煤業（滬：６００３９７）、大有能源
（滬：６００４０３）、兗礦能源（滬：６００１８８）均漲停。
　　經歷昨日大漲後，Ａ場光伏板塊今明顯回調，四方股份（滬：６０１１２６）跌２﹒１％，
國電南自（滬：６００２６８）跌３％，天准科技（滬：６８８００３）、天合光能
（滬：６８８５９９）跌２﹒７％。白宮６日正式宣布將對從東南亞採購的太陽能組件給予２４
個月的關稅豁免，豁免名單不包括中國，惟光伏板塊昨日大漲。在北京，外交部沒有正面回應，
僅表示中方敦促美方停止無理打壓中國企業。
　　汽車整車板塊繼續走強，東風汽車（滬：６００００６）升８﹒６％，長城汽車
（滬：６０１６３３）升６﹒６％，亞星客車（滬：６００２１３）升４﹒１％，北汽藍谷
（滬：６００７３３）升４﹒６％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｄｗ）

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