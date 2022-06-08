《經濟通通訊社８日專訊》深證成指半日跌０﹒９１％，報１１８２６﹒８３點，深證中小

創新指數半日跌２％，報２２５１﹒６３點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２８﹒７３億元，賣盤超買盤，

淨流出８﹒７３億元。

據《央視》引述國家電網報道，中國今年將投資９００億元人民幣於城市電網建設，贛能股

份（深：０００８９９）、豫能控股（深：００１８９６）、長源電力（深：０００９６６）、

江蘇國信（深：００２６０８）漲停。

國家藥品監督管理局下發關於進一步加強新冠病毒檢測試劑質量安全監管工作的通知，要求

持續從嚴從細抓好產品質量監管，對新冠病毒檢測試劑實行「最嚴格的監管」。新冠檢測概念股

分化，信邦製藥（深：００２３９０）升３﹒８％，美年健康（深：００２０４４）升０﹒６％

，九安醫療（深：００２４３２）跌４﹒４％，明德生物（深：００２９３２）跌４﹒８％。

比亞迪（０１２１１） （深：００２５９４）集團執行副總裁、汽車工程研究院院長廉玉

波在接受ＣＧＴＮ採訪時表示，比亞迪將為特斯拉提供電池產品。比亞迪Ａ升０﹒２％，鋰礦概

念股表現強勢，西藏礦業（深：０００７６２）升６﹒１％，盛新鋰能（深：００２２４０）升

１﹒６％，億緯鋰能（深：３０００１４）升２﹒９％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｄｗ）

