《經濟通通訊社８日專訊》據《經濟參考報》引述中國電力企業聯合會預計，在夏季用電高

峰時段，東北、西北區域電力供需基本平衡，至於南方、華東、華中、華北區域電力供需將偏緊

。報道引述多家電廠指，目前一些地區煤炭採購仍然吃緊，電煤中長期合同全覆蓋存在缺口，煤

炭中長期價格機制未全面落地，煤價仍維持高位。中國煤炭運銷協會副理事長石瑛對報道表示，

當前中國煤炭市場仍存在結構性和區域性供需失衡問題，疊加疫情形勢、輸入性通脹、俄烏沖突

、經濟面臨下行壓力等不確定因素影響，不排除可能出現品種性、區域性、時段性煤炭供需局部

偏緊的局面。

另外，烏克蘭總統澤連斯基在發表視像講話時稱，今年烏克蘭將遭遇自獨立以來形勢最複雜

的一個冬季，所以將暫停出口天然氣和煤炭，為全國供暖做好準備。

動力煤主力期貨現價升０﹒２％，每噸報８８０元人民幣，不過煤炭股已提前開跑，上海能

源（滬：６００５０８）、安源煤業（滬：６００３９７）、大有能源（滬：６００４０３）漲

停，兗礦能源（滬：６００１８８）飆８﹒７％，蘭花科創（滬：６００１２３）升７﹒５％，

山西焦煤（深：０００９８３）漲６﹒８％，中煤能源（滬：６０１８９８）升６﹒７％。

（ｅｙ）

