《經濟通通訊社８日專訊》深交所今日發監管函，稱贛鋒鋰業（０１７７２）

（深：００２４６０）未及時對贛鋒礦業投資事項履行信息披露義務，也未及時披露收購伊犁鴻

大有關交付或者過戶事宜。深交所要求贛鋒鋰業充分重視上述問題，吸取教訓，及時整改，杜絕

上述問題的再次發生。

贛鋒鋰業於今年５月１７日披露的《關於深圳證券交易所對公司２０２１年年度報告問詢函

回函的公告》顯示，２０２２年２月，公司與上海聚錦歸企業管理合夥企業（有限合夥）共同投

資設立新余贛鋒礦業有限公司，公司出資１０﹒８５億元（人民幣．下同），持有贛鋒礦業

６２％的股權，佔２０２０年經審計淨資產的１０﹒１３％，公司未及時對上述投資事項履行信

息披露義務。

此外，公司於２０２１年３月９日披露的《關於收購伊犁鴻大１００％財產份額涉及礦業權

投資的公告》顯示，公司擬以１４﹒７億元收購伊犁鴻大基業股權投資合夥企業（有限合夥）

１００％財產份額。公司於３月３１日披露的《２０２１年年度報告》顯示，上述收購事項已於

２０２１年１２月３日完成，公司未及時披露有關交付或者過戶事宜。

監管消息對贛鋒ＡＨ股價未有大影響，Ａ股現彈２﹒７％，報１３０﹒５元；Ｈ股更飆

７﹒５％，現報１１１﹒７港元。（ｗｌ）

