《經濟通通訊社８日專訊》國家藥品監督管理局下發關於進一步加強新冠病毒檢測試劑質量

安全監管工作的通知，要求持續從嚴從細抓好產品質量監管，全面實施《醫療器械監督管理條例

》，對新冠病毒檢測試劑實行「最嚴格的監管」。

《通知》要求，各省級藥品監管部門要進一步加強對新冠病毒檢測試劑研發和註冊申報工作

的指導，並做好申報註冊產品註冊質量管理體系核查工作；繼續組織專業力量對本轄區新冠病毒

檢測試劑註冊人及其受托生產企業開展監督檢查，監督企業嚴格按照法規、規範、標準以及經註

冊的產品技術要求組織生產；市縣藥品監管部門要進一步做好對新冠病毒檢測試劑經營企業的監

督檢查，監督經營企業嚴格按照法規、規範要求組織開展經營活動。

對未經許可生產經營、違規貯存運輸、經營使用未經註冊或者過期的新冠病毒檢測試劑等違

法違規行為，要依法從嚴從重從快查處。涉嫌構成犯罪的，要及時移送公安機關。監管人員涉嫌

失職瀆職的，要及時移送紀檢監察機關。

Ａ場新冠檢測概念股分化，信邦製藥（深：００２３９０）彈３％，美年健康

（深：００２０４４）、樂普醫療（深：３００００３）揚逾２％；同時，恒基達鑫

（深：００２４９２）、合富中國（滬：６０３１２２）、九安醫療（深：００２４３２）、明

德生物（深：００２９３２）均挫逾４％，安旭生物（滬：６８８０７５）等亦吐３％。

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