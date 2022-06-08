《經濟通通訊社８日專訊》安徽、河南至少六家村鎮銀行在互聯網平台攬儲後出現擠提，或

牽涉金融犯罪，未能被提出的存款約４００億元人民幣；據報遼寧自去年起對全省６３名中小銀

行一把手採取留置和刑事強制措施，有解讀指全省超過八成中小銀行都出現了問題。

各界對中小銀行金融風險的關注不斷升級，據《財新》引述多位業內知情人士指，銀保監近

期下發了一份指導意見，鼓勵華融（０２７９９）、信達（０１３５９）等ＡＭＣ機構，通過市

場化收購處置不良資產、參與改革重組方案設計等方式，積極參與有關中小金融機構風險處置；

不過銀保監在意見提到，嚴禁ＡＭＣ直接出資持有風險金融機構股權，防止因處置風險產生新的

風險。

指導意見列出ＡＭＣ可以接收的五類風險資產，包括涉及債委會的項目；債務人已經進入破

產程序的項目；本金或利息等已逾期９０天以上的項目；債務人在公開市場發債已經出現違約的

項目；以及因疫情影響延期還本付息後再次出現逾期的資產或相關抵債資產。

報道引述業界分析指，ＡＭＣ以前都有接收過上述類型的資產，今次應該是鼓勵性的政策導

向，但問題是在現實中，銀行或者地方政府會施壓，讓很多風險資產沒有被納入不良資產的範圍

，導致ＡＭＣ無法進行收購。（ｅｙ）

