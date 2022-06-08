《經濟通通訊社８日專訊》由於煤炭價格暴升加上內地推進減碳轉型，導致中國於去年夏天

出現重大電力缺口，多省相繼出現拉閘限電的現象，東北三省情況尤為嚴峻。最近天氣轉熱，用

電高峰將至，外界十分關注中國會否再次發生大規模的停電限電事件，甚至波及全球產業鏈。

據《經濟參考報》引述中國電力企業聯合會預計，在夏季用電高峰時段，東北、西北區域電

力供需基本平衡，至於南方、華東、華中、華北區域電力供需將偏緊。報道引述多家電廠指，目

前一些地區煤炭採購仍然吃緊，電煤中長期合同全覆蓋存在缺口，煤炭中長期價格機制未全面落

地，煤價仍維持高位。中國煤炭運銷協會副理事長石瑛對報道表示，當前中國煤炭市場仍存在結

構性和區域性供需失衡問題，疊加疫情形勢、輸入性通脹、俄烏沖突、經濟面臨下行壓力等不確

定因素影響，不排除可能出現品種性、區域性、時段性煤炭供需局部偏緊的局面。

至於《中央電視台》報道，國家電網今年將投資９００億元人民幣加快城市電網建設，提升

城市供電可靠性。

另外，烏克蘭總統澤連斯基在發表視像講話時稱，今年烏克蘭將遭遇自獨立以來形勢最複雜

的一個冬季，所以將暫停出口天然氣和煤炭，為全國供暖做好準備。

中國動力煤主力期貨現價升０﹒２％，每噸報８８０元人民幣。（ｅｙ）

