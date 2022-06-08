《經濟通通訊社８日專訊》外電最新報道，融創中國（０１９１８）擬對下周一（１３日）

到期的境內債「１６融創０５」實行展期。據《路透》引述兩位消息人士報道稱，融創最新提出

的方案是，本金自今年６月１３日起的兩年內完成兌付；每半年度兌付一定比例的本金，比例分

別為１０％、１５％、２０％、５５％。即２０２２年１２月１３日，兌付１０％的本金；

２０２３年６月１３日，兌付１５％的本金；２０２３年１２月１３日，兌付２０％的本金；

２０２４年６月１３日，兌付５５％的本金。

其中一位消息人士稱，上述最新方案較最初版本已有改進，前期金額給得更多。據他透露，

公司此前初擬的方案為：本金展期兩年，每半年還本付息，每半年本金償付比例分別為５％、

１０％、１５％、７０％。

利息方面，據悉公司將於６月１３日正常支付１６融創０５本期計息期限（２０２１年６月

１３日至２０２２年６月１２日）的全額利息。兌付日調整期間維持本期債券原有票面利率

（７％）不變，兌付日調整期間新增利息，隨每期本金償付金額同時支付，利隨本清。

資料顯示，「１６融創０５」發行總額２３億元（人民幣．下同），當前餘額１４﹒４億元

，期限六年，附第三年末、第五年末調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權，當前票面利率為

７％。



＊５月銷售額挫逾八成，已有首筆境外債券違約＊



融創境內債展期並非首案，４月初，「２０融創０１」展期方案獲八成以上的持有人決議通

過。本金展期１８個月分期兌付，以及增加融創中國董事會主席孫宏斌無限連帶責任擔保增信等

事項。不過，５月中旬，該公司首次在海外出現公募債券違約，其２０２３年１０月到期的

７﹒９５％優先票據支付利息寬限期已屆滿，但公司未能于屆滿前支付有關款項；並預告另有三

筆美元票據應付利息寬限期快將屆滿，可能無法如期支付。

融創中國目前仍停牌。該公司本周一（６日）公告稱，５月實現合同銷售金額約１２８﹒５

億元；據測算，當月銷售額同比挫逾八成。（ｗｌ）

