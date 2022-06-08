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AH股新聞

08/06/2022 07:53

《國企紅籌》萬科企業５月銷售額３０８億人幣，同比跌４７％

　　《經濟通通訊社８日專訊》萬科企業（０２２０２）（深：０００００２）公布，５月銷售
金額３０７﹒６億元（人民幣．下同），同比跌４６﹒５６％，銷售面積１８７﹒５萬平方米，
而今年５個月累計銷售面積９８１﹒１萬平方米，銷售金額１６８１﹒１億元，同比跌
４１﹒３９％。
　　該集團指，期內新增６個項目１００％權益，需支付權益價款約１１８﹒７７億元，權益建
築面積約８６﹒９萬平方米，期內新增物流地產項目。（ｗｈ）

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