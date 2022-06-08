《經濟通通訊社８日專訊》昨日（７日）恒指低開７６點，報２１５７７點。最高升９０點
報２１７４４點，最低跌２５９點報２１３９４點。恒指收報２１５３１點，跌１２２點或
０﹒５６％。
按額度計算，北水全日淨流入２４﹒９億元人民幣，減少１５﹒８％。北水淨買入最多的個
股依次是藥明生物（０２２６９）、香港交易所（００３８８）、快手（０１０２４）；淨賣出
最多的依次是中國海洋石油（００８８３）、中遠海控（０１９１９）、比亞迪股份
（０１２１１）。
主板成交１４００﹒８億元增加１﹒１％。其中港股通成交２７３﹒７億元，佔總成交
１９﹒５％。
＊中國釋放成品油配額予四公司＊
據《路透》引述消息人士報道，中國已經發放了４５０萬噸成品油出口配額，這是對
２０２２年第一批配額的補充，以緩解因封控導致需求下降而造成的國內庫存高企。加上新的配
額，今年迄今的成品油出口配額總量將達到１７５０萬噸，仍遠遠低於２０２１年第一批配額的
２９５０萬噸。新配額將發給四家公司。
藥明生物升２﹒７８％報６４﹒６５元，北水淨買入４﹒９億元；香港交易所升１﹒３２％
報３５２﹒２元，北水淨買入４﹒３億元；快手升１﹒１９％報８５元，北水淨買入３﹒３億元
。
中國海洋石油跌０﹒８２％報１２﹒１元，北水淨賣出２億元；中遠海控升３﹒８８％報
１４﹒４４元，北水淨賣出１﹒４億元；比亞迪股份跌２﹒２６％報２９３﹒８元，北水淨賣出
１﹒３億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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藥明生物 （０２２６９） ４﹒９１
香港交易所 （００３８８） ４﹒２９
快手 （０１０２４） ３﹒３２
騰訊控股 （００７００） ２﹒８９
中芯國際 （００９８１） １﹒２９
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國海洋石油 （００８８３） －１﹒９８
中遠海控 （０１９１９） －１﹒４１
比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒３０
中國移動 （００９４１） －０﹒８３
建設銀行 （００９３９） －０﹒７０
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