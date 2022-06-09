《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》商務部發言人束珏婷在例行發布會表示，６

月９日晚，中方將在北京以視頻形式主辦金磚國家第十二次經貿部長會議。金磚國家成員、相關

國際組織代表將出席會議。此次金磚國家經貿部長會議將就數字經濟、貿易投資與可持續發展、

供應鏈合作、支持多邊貿易體制等議題交換意見，為金磚國家領導人第十四次會晤做經貿方面的

準備。

此外，世貿組織第１２屆部長級會議（以下稱ＭＣ１２）將於６月１２日－１５日在瑞士日

內瓦舉行。屆時，中國商務部部長王文濤將出席會議。束珏婷表示，近年來，經濟全球化遭遇逆

流，單邊主義和保護主義抬頭，爭端解決機制上訴機構停擺，世貿組織的權威性和有效性面臨嚴

重威脅。同時，全球疫情嚴峻形勢給世貿組織工作帶來挑戰，各方逼切希望世貿組織盡早恢復正

常運行，並推動規則與時俱進。目前，各成員正就新冠疫苗知識產權豁免、疫情應對、漁業補貼

、農業、糧食安全等議題進行密集磋商，成員還將在會上就世貿組織未來工作重點等內容開展討

論。

中方將積極參與ＭＣ１２，支持世貿組織改革朝著正確方向發展，支持多邊貿易體制包容性

發展，支持發展中成員合法權益，堅定不移維護真正的多邊主義，維護多邊貿易體制國際規則制

定的主渠道地位，推動ＭＣ１２取得積極和務實的成果，讓世貿組織在應對全球挑戰、推動疫後

經濟復甦等方面發揮更大作用。

