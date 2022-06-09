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AH股新聞

09/06/2022 17:41

【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒１億人幣，買中海油沽騰訊

　　《經濟通通訊社９日專訊》今日恒指高開１０６點，報２２１２１點。最高升１２８點報
２２１４２點，最低跌２７６點報２１７３７點。恒指收報２１８６９點，跌１４５點或
０﹒６６％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２０﹒１億元人民幣，減少３﹒２％。北水淨買入最多的個股
依次是中國海洋石油（００８８３）、美團（０３６９０）、協鑫科技（０３８００）；淨賣出
最多的依次是騰訊控股（００７００）、藥明生物（０２２６９）、比亞迪股份（０１２１１）

　　主板成交１６３７﹒０３億元減少１１％。其中港股通成交３３１﹒３億元，佔總成交
２０﹒２％。

＊摩通料油價或見１５０美元＊

　　國際油價一路狂飆，紐約期油截至上周已連升第６周，布蘭特期油則連升第３周，昨日受美
國汽油庫存下降刺激，紐油布油雙雙再漲逾２％創３個月高。近日油價確有多個利好因素支持，
包括歐盟制裁俄油及上海解封，市場預期需求上升，同時石油輸出國組織與盟友（ＯＰＥＣ＋）
雖提高增產目標，但市場質疑其擴產能力，近日亦有大行調高油價預測，摩通預估或升至１５０
美元。
　　中國海洋石油升２﹒１５％報１１﹒４２元，北水淨買入１０﹒９億元；美團跌３﹒０７％
報２０１﹒８元，北水淨買入３﹒１億元；協鑫科技升０﹒９６％報３﹒１６元，北水淨買入
２﹒３億元。
　　騰訊控股升０﹒８７％報３９４﹒８元，北水淨賣出８﹒６億元；藥明生物升１﹒７９％報
７１﹒１元，北水淨賣出３﹒４億元；比亞迪股份跌０﹒６６％報３００元，北水淨賣出２﹒６
億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　１０﹒９１
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　３﹒０８
　　協鑫科技　　　（０３８００）　　　　　　２﹒３２
　　小米集團　　　（０１８１０）　　　　　　１﹒９７
　　理想汽車　　　（０２０１５）　　　　　　１﹒５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　－８﹒６０
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　－３﹒４２
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　－２﹒６１
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　－０﹒８１
　　建設銀行　　（００９３９）　　　　　－０﹒４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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