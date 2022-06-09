《經濟通通訊９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中國在全球產業鏈供應鏈格局中地位穩固

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在國新辦８日舉行的國務院政策例行吹風會上，商務部、人行、海關總署等多部門相關負責人表

示，目前部分產業的外遷現像符合經濟規律，是貿易投資分工合作的正常現像。中國在全球產業

鏈供應鏈格局中的地位依然穩固。



金融「活水」匯聚，潤澤科技創新之花

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科技創新再貸款適時創設、科技創新公司債橫空出世、科創票據全新亮相……近期，聚焦支持科

技創新，強烈信號密集釋放、政策工具持續豐富、金融活水加快匯聚，債權、股權、信貸融資多

管齊下的新合力、新格局愈發顯現。



中國將在內蒙古等五省開展森林資源價值核算試點

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國家林業和草原局公布，中國將在內蒙古、福建、河南、海南、青海等五省區開展森林資源價值

核算試點工作，這意味著中國建立健全生態產品價值實現機制邁出實質性步伐。





《上海證券報》



國常會部署進一步穩外貿穩外資舉措

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國務院總理李克強８日主持召開國務院常務會議，聽取穩增長穩市場主體保就業專項督查情況匯

報，要求打通堵點、完善配套，充分發揮政策效應；部署進一步穩外貿穩外資舉措，提升對外開

放水平。



多部門聯手發力穩外貿，系列利好政策即將出台

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今年中國外貿企業尤其是中小微企業面臨物流不暢、訂單壓力、國際環境等一系列不確定性因素

。針對這種情況，商務部、人行、海關總署相關負責人８日在國新辦舉行的吹風會上透露了一系

列將要出台的利好政策。



中國資產逆勢吸金，未來仍有廣闊增長空間

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在通脹持續「高燒」、全球流動性逐步收緊之際，新興市場國家延續資金流出態勢。與此同時，

中國資產卻逆勢引來資金流入。ＩＩＦ數據顯示，５月中國資產吸引了４７億美元流入。





《證券時報》



李克強：以時不我待的緊迫感推動穩經濟細化落實

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國務院總理李克強８日主持召開國務院常務會議，聽取穩增長穩市場主體保就業專項督查情況匯

報，要求打通堵點、完善配套，充分發揮政策效應；部署進一步穩外貿穩外資舉措，提升對外開

放水平。



積極擴增量穩投資，已有地方放眼明年項目謀劃

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截至６月８日，全國至少有１８個省市在穩經濟方案或穩投資措施中明確將強化投資關鍵支撐，

並部署加快推進重大項目建設、加大有效投資力度有關工作。



５月樓市仍在低位徘徊，紓困政策生效仍待觀察

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近期地方樓市紓困政策接連落地，市場關心此輪鬆綁能否提振樓市。從５月房企銷售數據看，環

比數據已經止跌回升，出現明顯好轉，但同比仍表現慘淡，單月和累計跌幅仍在擴大，目前市場

尚難言築底。（ｌｃ）

