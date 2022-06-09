《經濟通通訊社９日專訊》中信證券對Ａ股市場分析指出，５月行情以疫後復甦和超跌反彈

為主要特征，周期和成長風格領漲，但市場整體動態估值仍處於較低位置。分析認為，消費受疫

情擾動最大的時期已過，６月關注開工驗證及消費修復彈性。

Ａ股盈利方面，４月底披露完畢的一季報主要反映了原材料價格高位的成本端壓力，考慮到

疫後貨運物流恢復正常需要２０－４０天的周期，認為上海疫情對運輸的阻斷在一季報尚未充分

反映，預計上海疫情對供應鏈的阻斷將在中報完全出清。

實體經濟方面，５月地產銷售有邊際好轉跡象但恢復速度仍需觀察；政策推動下，預計基建

開工端復甦將快速反映在相關商品的６月高頻數據上；工業生產面臨高成本和需求疲軟的雙重壓

力，傳統制造業開工率恢復整體不及預期，但以新能源為代表的先進制造業高景氣延續；最後，

耐用品消費改善依賴居民收入的恢復，但短期局部疫情對消費場景的壓制預計將減弱，細分消費

品類的需求端復甦彈性值得持續跟蹤。（ｄｗ）



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